Gallipoli in festa a Carnevale e con tre materani

E quest’anno con un motivo in più per gioire e chissà, più avanti, con un esito che si spera sia positivo perchè la città possa diventare Capitale italiana della cultura 2027. E può essere di buon auspicio ta presenza di una famiglia materana ( la Città dei Sassi è stata capitale europea nel 2019) che ha radici nel Salento, composta da Giuseppe, Pierluigi e Mariangela in vacanza a Gallipoli proprio a Carnevale.



Così è bastata una mascherina per tuffarsi nella sfilata domenicale, con il passaggio di carri allegorici di cartapesta e di gruppi mascherati per far festa, lungo Corso Roma e fino a piazza Tellini per le premiazioni di carri, ispirati a temi di attualità come la pace, con l’onnipresente presidente statunitense Donald Trump che vuole mettere pace senza guardare in faccia a nessuno(Italia compresa) e sulla violenza alle donne. Non è finita. Si attende il martedì grasso con la esibizione della ”Corte di Re Carnevale” nei pressi del Castello e la lunga sequenza d musica e balli fino ai 12 rintocchi del ” Campanone” che segnano la chiusura del Carnevale e danno appuntamento al 2026.