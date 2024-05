Gallipoli: alla 3^ edizione della Notte Blu Ecofestival, i Sud Sound System & Bag a Riddim Band

Inizia il conto alla rovescia per la Notte Blu Ecofestival che quest’anno, giunta alla terza edizione che si svolgerà il 1° giugno, conferma il consueto appuntamento con la musica e il divertimento intrecciati alla tematica ambientale. “Tante le associazioni e le realtà coinvolte che si esibiranno lungo Corso Roma; un evento che accontenta tutti dai più piccoli ai grandi e che quest’anno ospiterà uno dei gruppi più famosi della scena pugliese e nazionale: i Sud Sound System & Bag a Riddim Band. Si chiama INTELLIGENZA NATURALE, il tour che farà tappa anche a Gallipoli in cui le vibrazioni della musica si fondono con la purezza della natura, creando un’esperienza unica e trasformativa in tutti i sensi. I Sud Sound System sono i pionieri del raggamuffin e del dancehall style nel Salento e in Italia e per l’occasione presenteranno il nuovo. Si rinnova ancora una volta l’appuntamento a Gallipoli con il primo sabato di giugno, periodo particolarmente proficuo in termini di presenze turistiche e destagionalizzazione. La città tornerà dunque a tingersi di blu con una nuova serata dedicata alla promozione e alla sostenibilità ambientale.” In proposito, il vicesindaco Tony Piteo, con delega al Turismo e allo Spettacolo, dichiara: “La seconda edizione ha ufficialmente decretato il successo di questo evento che, a gran richiesta, diventa ormai un appuntamento fisso. La Notte Blu non è solo pensata per sensibilizzare la coscienza collettiva ad una maggiore responsabilità rispetto all’ambiente, ma anche per creare occasioni di divertimento e svago per tutti. Nei prossimi giorni, sarà reso noto l’intero programma, intanto siamo contenti di ospitare i Sud Sound System che hanno portato il Salento in tutto il mondo la cui musica continua a far ballare anche le nuove generazioni”.

