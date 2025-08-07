Gaia Campagna presenta “Umano” di Altrimedia Edizioni a Oliveto Lucano

Altrimedia Edizioni, in collaborazione con il Comune di Oliveto Lucano, presenta sabato 16 agosto alle ore 18, presso la Biblioteca comunale della cittadina in provincia di Matera, “Umano” di Gaia Campagna. Dopo i saluti del sindaco Nicola Terranova, l’autrice dialogherà con la giornalista Carmela Cosentino.

Questo libro, opera prima della giovanissima Gaia Campagna, neo diciottenne che ha da poco sostenuto gli esami di maturità, racconta l’umano attraverso gli organi che lo compongono; l’autrice, utilizzando una scrittura al tempo stesso densa e veloce, riesce a fotografare l’istante e a consegnarlo alla memoria collettiva. Con una sintassi mai banale, un tono lirico e sospeso del navigato scrittore, questi racconti non lasciano spazio al già letto ma colpiscono per la forza di una autenticità fatta di corpo e materia viva.

Il catalogo di Altrimedia Edizioni, che a oggi conta oltre 300 titoli, è un marchio editoriale che da circa trent’anni cerca di interpretare con impegno e qualità il ruolo di editore sulla scena locale e nazionale, e il libro di Gaia Campagna esprime il senso di questo impegno: offrire contributi per costruire azioni concrete a sostegno del progresso sociale, civico e culturale.

Gaia Campagna, nata a Matera, ha coltivato fin da piccola la sua passione per la scrittura. “Umano” è il suo primo libro.