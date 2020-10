“Il Fesival Duni arriva al giro di boa con il quinto appuntamento, venerdì 9 ottobre, alle 20, alla Chiesa del Purgatorio di Matera: ospite della manifestazione sarà Gabriele Cassone, trombettista di fama internazionale, massimo interprete del repertorio contemporaneo e barocco.”

E’ quanto si legge in una nota che così prosegue:

“Cassone si esibirà suonando una tromba naturale, antico strumento dalla storia secolare che, a differenza dei moderni ottoni, è formato da un solo tubo metallico, quindi senza coulisse o pistoni per determinare i suoni.

Cassone sarà affiancato da Matteo Fringé – anche lui alla tromba naturale – e dall’organo di Antonio Fringé, costituendo così l’Ensemble “Piano e Forte”, compagine dal numero variabile costituita nel 1989 in seguito ai successi ottenuti dal duo formato proprio da Cassone e Antonio Fringé.

In programma un ampio repertorio per tromba naturale che sfoglia le pagine della storia della musica barocca: dalle Toccate VII e per l’Elevazione di Frescobaldi, alla suite da Water Music di Händel, sino al Concerto per due trombe di Antonio Vivaldi, passando per i brani di più rara esecuzione di Bernando Storace (Ballo della battaglia), Andrea Falconiero (Batalla), Giuseppe Maria Jacchini (Sonata a 2 Trombe) e John Stanley (Suite of trumpet voluntaries).

Prossimo appuntamento del Festival Duni martedì 13 ottobre, all’Auditorium Gervasio, con la pianista Beatrice Rana che porterà il suo sguardo proveniente dal cuore della cultura barocca meridionale, il Salento, sulle musiche romantiche di Chopin sino alle pagine di Albéniz e RaveI.”