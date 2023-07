G…come Giorgia e un omaggio a Gloria Gaynor

Oversound Matera festival al top, al parco del Castello e per gli intenditori della buona musica una data da ricordare…Se siete abituati ad ascoltare la possente voce, con note tirate fino all’ultimo respiro ( altro che usignolo) della Giorgia dei successi di una carriera trentennale come “Gocce di memoria”, brano che ha aperto anche il concerto di Matera, ” Come saprei “cantato a memoria dai fans…prima del saluto finale, “Tu mi porti su”, “Di Sole e d’azzurro”, “Oronero “fino al successo sanremese “Parole Dette Male”, e allora dovete pensare a una artista a 360 gradi che spazia dal blues, al rock, al reggae alla dance. E l’omaggio fatto a una cantante degli anni Ottanta, come Gloria Gaynor, con l’interpretazione davvero originale di ” I feel love” è di quelli da non dimenticare. Fans in visibilio, che conoscono il suo repertorio, e l’invito ad alzarsi in piedi e a ballare… Invito raccolto sul campo (compreso il medico deejay Florindo Pilone, che aveva messo quel brano ”richiestissimo” in un Pool Party con Nicola De Feudis e dj Skrezio) per il pubblico giunto a Matera, anche da fuori regione.



Una cantante eclettica, che dialoga con il pubblico, e con quell’accento romanesco che invita il pubblico a rispondere con un ” Daje, te tocca…’nnamo” e lei non si è fatta pregare nell’eseguire brani di un repertorio noto, che attinge tra gli album del passato, e con una freschezza interpretativa che dà il polso di quanto abbia sperimentato Giorgia negli anni, con la coerenza che la contraddistingue. E allora “Quando una stella muore, Dimmi dove sei, Meccaniche celesti, , Credo, Normale, Infinite volte,Spirito libero, Il mio giorno migliore”, per citarne alcune canzoni hanno aperto a interessanti incursioni con altre voci della band come Diana Winter e Andrea Faustini. Loro due hanno interpretato successi del passato con voce e chitarra, i italiano e inglese, rispolverando anche vecchie incisioni come ” Riguarda noi” scritta da Gatto Pancieri noto per ” Vivo per lei” e altri successi.



Una band che ha portato ritmi e scelte musicali di vario genere, con bassi, batteria, piano fatti sentire da Sonny T. (Thompson) al basso, Mylious Johnson alla batteria., Giorgio Secco alla chitarra, Gianluca Ballarin alle tastiere e Claudio Storniolo al piano . Il resto lo ha fatto il pubblico, che ha sottolineato con applausi da ”tutti in piedi” per un tributo a una cantante che segue una linea precisa, aperta alla ricerca musicale, che ha ricordo il suo amore per la Basilicata dopo aver girato con Rocco Papaleo ” Scordato”. A Matera non c’era mai stata, tant’è che ha detto di essere stata ”più giù” tra Lauria e Lagonegro…E del resto con ” Tu mi porti su” le latitudini musicali proseguono verso i toni, davvero intensi, di Giorgia. Brava, davvero, e concerto da non dimenticare.