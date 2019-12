Venerdì 27 dicembre alle ore 19.00 nello spazio espositivo di Via delle Beccherie n. 41, lo Studio Arti Visive di Matera ospita l’evento dal titolo “Fumetti e webcomics”, un dialogo a più voci che vedrà protagonisti Giuseppe Palumbo, Antonella Capolupo e Laura Romagnoli oltre all’intervento di altri ospiti a sorpresa.

Una serata dedicata al fumetto ed alle sue diverse forme, dal fumetto classico ai manga fino ad arrivare ai fumetti web.

L’occasione all’origine dell’incontro è data dalla presentazione del libro “Average adventures of an average girl” di Laura Romagnoli recentemente pubblicato da Becco Giallo e presentato all’edizione 2019 del Lucca Comics and Games.

Giuseppe Palumbo, materano di nascita, è disegnatore di respiro internazionale ormai considerato un maestro del fumetto italiano.

Antonella Capolupo, anche lei nata a Matera, si diploma all’Accademia Europea di Manga nel 2014 e pubblica nel 2018 “Il covo del drago”, volume nato dalla collaborazione con il Centro Studi Campaniani.

Laura Romagnoli, meglio conosciuta come LALLIRRR, nasce a Pesaro nel Maggio 1994. Inizia a pubblicare le strisce comiche di “Average Adventures of an Average Girl” su Tapas.io, nell’Agosto 2014. Pochi mesi dopo, nel Marzo 2015, diventa featured artist sul sito coreano LINE Webtoon vincendo il loro contest; il suo webcomic accresce di popolarità, fino ad approdare sui social raggiungendo più di 87.000 followers. Parallelamente, Laura frequenta il corso triennale di Fumetto e Illustrazione all’Accademia di Belle arti di Bologna e successivamente il Master di Graphic Design presso IED Milano. Partecipa anche ad alcuni comicon primo di tutti quello di Kansas City nel 2017 sponsorizzata da GoComics, passando per quello di Bologna come autoproduzione nel 2018 e nel 2019 al Treviso Comic Book Festival – in cui viene candidata come Miglior Fumetto Web al premio Boscarato 2019 – e al Lucca Comics and Games 2019 insieme al suo primo libro stampato: la raccolta di strisce di Average Girl, pubblicata con Becco Giallo nel Settembre 2019.