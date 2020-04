Concerti live nemmeno a parlarne, a causa del virus a corona, che ha fatto saltare i tappi della salute e non solo musicale…, ma per i jazzofili della Città dei Sassi e di mezzo mondo, che dalla Prima Repubblica seguono le attività dell’Onyx jazz club e la rassegna Gezziamoci, c’è la possibilità di rivedere esibizioni e performance di grandi stelle come Paolo Fresu. L’appuntamento e da sabato sera, sabato 5 marzo, ore 19 collegamento al canale youtube o sulla pagina FB dell’Onyz per il concerto di Paolo Fresu Quintet del 2008 ”Pentangolo” . E Fresu, cittadino onorario di Matera dal 27 gennaio 2020, concede il bis domenica 6 marzo, stessa ora, per l’indimenticabile concerto ”Sassi e stelle sonanti” con l’Alborada String quartet al Centro di geodesia spaziale ” Giuseppe Colombo” di Matera in occasione del 40 anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna. Era il 21 luglio 2009. E il presidente dell’Onyx Luigi ”Gigjazz” Esposito, con accanto il direttore del Centro Giuseppe ”Pippo” Bianco altro appassionato di jazz, aveva una chioma più fluente…Ora che è in quarantena in quel di via Duomo ”Gigjazz” ammira la sua pelata simile a quella della superficie lunare…Coincidenze? E’ la magia della musica di Paolo Fresu.