Fred De Palma ancora un altro ballo il 20 settembre a Ferrandina

E’ il re del freestyle, per sintetizzare, e avrà modo di dimostrare che l’estate non è ancora finita sabato 20 settembre a Ferrandina ( Matera) con un concerto gratuito in piazza Plebiscito. Una data attesa dopo il rinvio della data del 18 agosto, a causa del lutto che aveva colpito la comunità locale dopo la disgrazia avvenuta nel bosco, con la morte di un giovane e il ferimento di altri. Il concerto di Fred De Palma, inserito nella corposa programmazione di eventi estivi dell’Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Carmine Lisanti, non mancherà di richiamare fans anche da fuori regione. Nella scaletta non mancheranno successi come

“D’estate non vale” , Notte cattiva”, ”Un altro ballo”, ”Extasi”, ” Ti raggiungerò” “Una volta ancora” , “Barrio Lambada” e altri che trasformeranno la piazza in una discoteca all’aperto.