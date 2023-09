Fratelli tutti, giovani con Don Ciotti a Rionero

Testimoni di verità sempre. E’ quello che chiede Papa Francesco quando incontra i giovani, futuro del mondo, citando esempi, stili di vita ed encicliche come ”Fratelli tutti”. E l’occasione per rinnovare quell’invito a coinvolgere e a farsi coinvolgere è l’appuntamento del 29 settembre a Rionero in Vulture, con una iniziativa organizzato dall’Ufficio Pastorale sociale e legalità della Diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa in collaborazione con Libera Basilicata e il patrocinio degli enti locali. A dialogare con i ragazzi don Luigi Ciotti, bandiera nazionale di Libera, il Vescovo Ciro Fanelli e quanti vorranno arricchire con proposte e, soprattutto, con l’impegno fattivo un percorso che sollecita l’impegno per il cambiamento.

L’EVENTO

Rionero in V. “Giustizia sociale- condizione per rinascere”. L’evento rientra nell’appuntamento de “l’Agora dei diritti” che si svolgerà venerdì prossimo, 29 settembre a Rionero In Vulture, in piazza Giustino Fortunato. Organizzato dall’Ufficio della Pastorale Sociale e Legalità della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa in collaborazione con Libera Basilicata, con il patrocinio del Comune di Rionero in Vulture e l’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata. L’incontro vuole approfondire, osservare, capire meglio, snocciolando nuove idee, azioni e percorsi per coltivare e promuovere l’idea di giustizia sociale. Tema di grande attualità che porta dentro di sé l’idea di realizzare una società bilanciata in termini di distribuzione della ricchezza, delle pari opportunità e dei privilegi e in cui ogni individuo vede i suoi diritti riconosciuti e protetti. All’incontro interverranno: don Luigi Ciotti, Presidente Nazionale di Libera “Nomi e Numeri contro le mafie”; Mario Di Nitto, Sindaco di Rionero in Vulture; S. E. Mons. Ciro Fanelli, Vescovo della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa; Claudia Datena, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale; don Marcello Cozzi, Delegato CEB presso l’Osservatorio Regionale sulla criminalità; Martina Montemurro, Presidente del Coordinamento regionale delle Consulte degli studenti di Basilicata; Giulio Pedota in rappresentanza della Consulta Provinciale Studentesca. Un evento soprattutto rivolto alle nuove generazioni, al mondo della cultura e della scuola nell’aspetto più specifico. Per questo è previsto l’arrivo di oltre duemila studenti provenienti dal Vulture Alto Bradano, invitati dalla Diocesi a ritrovarsi insieme con il vescovo Monsignore Ciro Fanelli, dialogando con Don Luigi Ciotti per riflettere sulla contemporaneità del tempo odierno che ostacolo giornalmente la possibile crescita di una concreta giustizia sociale. “I veri protagonisti dell’evento saranno proprio i giovani – ha sottolineato con soddisfazione il Vescovo Ciro Fanelli – terreno fertile, per coltivare, sensibilizzare e valorizzazione un comune sentire, che vada nella direzione di una tutela del bene comune, a partire dall’Enciclica “Fratelli Tutti”.