Four Fantastic…Matera. Il Poker Disney nella Città dei Sassi

Per gli appassionati degli eroi della Marvel, quando uscirà -il prossimo 23 luglio- il film sui fantastici quattro sarà un motivo in più per raggiungere Matera e, magari, scattare l’iconico selfie nei rioni Sassi patrimonio dell’Umanità se si avrà la possibilità di tenere quel ‘’totem’’ con il numero 4 nei mesi a venire. Una opportunità, quella della scelta della Walt Disney, arcinota per la saga dei personaggi di Topolinia, Paperopoli e di tanti film animati di successo che hanno incantato generazioni di bambini e di adulti…, evidenziata dal direttore generale dell’Azienda di promozione turistica Margherita Sarli,che parla di una offerta ai cittadini e ai visitatori per una esperienza immersiva dove cinema, arte e territorio si incontrano nel segno della Marvel. Ora si tratta di continuare. Disney e Marvel rappresentano tantissimo nel mondo dei fumetti e dell’audiovisivo del genere, che vanta nel mondo nel milione di appassionati. E qui servirebbe l’apporto di questi ultimi per una iniziativa da tenere a Matera in data da definire. Un raduno dei personaggi con maschere, tute ed emblemi di Mister Fantastic, Sue Storm/Donna Invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/La Cosa. E proprio quest’ultimo-a è legato a Matera…Forza ragazzi e portate pure fumetti, gadget e altro ancora. Sul web abbiamo visto di tutto. Perché non portare un evento di fans in Basilicata, a Matera? Tirate fuori un 4, un poker di idee…almeno un Asso.



Potenza,19.07.2025 Agli Organi di Informazione

COMUNICATO STAMPA

Matera protagonista di un progetto esclusivo con Disney Italia: la città scelta per rappresentare la forza della “Cosa” ne I Fantastici 4.

Sarli (Apt): “Scelta Disney conferma reputazione Matera”.

Una nuova, straordinaria opportunità per Matera, selezionata da Disney Italia come una delle quattro città simbolo per celebrare l’uscita nelle sale italiane del film Marvel “I Fantastici 4 – Gli Inizi”, previsto per il 23 luglio 2025. Con Napoli, Torino e Alghero, anche Matera entra a far parte di questo progetto esclusivo che fonde intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio.

Il personaggio assegnato a Matera è la Cosa, simbolo di forza e resilienza, perfetto per raccontare l’essenza più autentica della città dei Sassi. La sua potenza, scolpita nella pietra, richiama le radici millenarie della città e la solidità delle sue architetture rupestri, rendendo Matera la cornice ideale per rappresentare questo iconico supereroe Marvel.



“La scelta di Disney, che ringraziamo – dice il direttore generale Apt, Margherita Sarli – conferma la reputazione della città di Matera, ormai iconica e capace di attrarre grandi player per progetti artistici importanti”.

L’installazione è stata posizionata in uno dei luoghi più evocativi della città: Piazza San Pietro Caveoso, un punto panoramico tra i più amati e riconoscibili, che offrirà uno scenario mozzafiato per la scultura temporanea a forma di “4”, reinterpretata per evocare la materia e la forza della terra, in omaggio al potere della Cosa e alla geografia unica di Matera.

Grazie al coinvolgimento di Apt Basilicata e del Comune di Matera e al supporto di Disney, l’iniziativa mira a promuovere il patrimonio artistico e paesaggistico della città attraverso un linguaggio universale che unisce cinema e creatività. Matera avrà così la possibilità di raccontarsi a un pubblico globale, diventando protagonista di una narrazione visiva che celebra l’identità locale attraverso i miti della cultura pop contemporanea.

La scultura sarà visibile al pubblico da oggi 19 luglio 2025, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza immersiva dove cinema, arte e territorio si incontrano nel segno della Marvel.