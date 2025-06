Foulard a tema sulla Festa e la buona musica di Bobo Sind e i ragazzi di Conciussness

Lunedì 30 giugno a Matera appuntamento al Tam per una ventata di creatività in tema con la festa della Bruna per la presentazione di una serie di foulard tematici, che ricordano immagini, temi, momenti del giorno più lungo dei materani. Merito di Scarpetta studio…che facendo onore al proprio nome ha mostrato sul campo di volere ‘’camminare’’ nella direzione giusta per la promozione della città. Ma la festa,oltre a luci e colori, è anche musica e con i ritmi della Matera che vuole divertirsi. La serata continuerà con il noto cantante Bobo Sind, che ha portato al successo brani rimasti nell’anima della città, è il caso di ‘’Come te Matera’’, e i ragazzi di Conciussness.



IL COMUNICATO

Scarpetta Studio porta la creatività al TAM e al Vicolo Cieco per aspettare il 2 Luglio

Un doppio appuntamento tra design e musica per celebrare la Festa della Bruna con un approccio nuovo e coinvolgente.

Al Museo TAM, dalle 19 alle 21

Parte la presentazione della nuova collezione di foulard d’artista firmati Scarpetta Studio. Ogni pezzo interpreta la Festa della Bruna con grafica potente e stile contemporaneo, una visione che vuole rivoluzionare la tradizione del Sud Italia.

Ad accompagnare l’evento, un live set dei Killer Bob, che porteranno un’atmosfera energica e sorprendente, aprendo la serata con sonorità inedite.

Al Vicolo Cieco, dalle 21 in poi

La festa continua con Bobo Sind e i ragazzi di Conciussness, pronti a farci vivere l’attesa di “il giorno più lungo”, il nostro 2 Luglio, tra musica, condivisione e spirito collettivo.

Scarpetta Studio è una nuova agenzia di comunicazione e studio creativo nata nel Sud Italia dall’energia e dalla visione di un gruppo di giovani professionisti. Con un approccio che mescola progettazione visiva, cultura locale e innovazione, Scarpetta vuole riscrivere i codici della comunicazione contemporanea partendo dal territorio.