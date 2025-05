Forum Regionale del Terzo Settore e il Csv Basilicata incontrano i 5 candidati sindaci di Matera

Sabato 17 maggio 2025 – Il Forum Regionale del Terzo Settore e il Csv Basilicata hanno organizzato un confronto tra i candidati sindaco della città di Matera alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio prossimi. L’incontro si svolgerà lunedì 19 maggio con inizio alle ore 18,30 presso la sala conferenze dell’Hotel San Domenico al Piano di Matera. Le aree tematiche su cui si intende sollecitare i candidati ad un confronto, per conoscerne i programmi, sono le stesse che hanno caratterizzato i tavoli tematici permanenti istituiti presso il Comune di Matera per il Piano Comunale dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari: politiche di genere, accoglienza e inclusione, dipendenze, salute mentale, disabilità, politiche giovanili, anziani, immigrazione, famiglie e minori. Ciascun candidato avrà un tempo definito per la risposta, sul modello del question time, che sarà uguale per tutti. L’incontro sarà introdotto dalla Portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore, Carmela De Vivo e dal Presidente del Csv Basilicata, Giannino Romaniello.

