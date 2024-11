Fortuna un nuovo bellissimo brano scritto da Grazia Di Michele: amarezze e battaglie delle donne

Esce significativamente oggi, lunedì 25 Novembre 2024, il nuovo brano di Grazia Di Michele dal titolo Fortuna, pubblicato su Playaudio e distribuito da Azzurra Music, e che sarà presentato in anteprima live a Pescara al Teatro Massimo proprio questa sera, in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le Donne. Scritto dalla cantautrice stessa (ed interpretato insieme alla giovane PAPIRO) da sempre impegnata a raccontare il mondo al femminile, il brano è un dialogo a distanza nel quale due donne si interrogano su ciò che le unisce e ciò che ancora le divide. Un dialogo che contiene l’amarezza per tutte le disattenzioni e le battaglie che le donne non hanno saputo combattere le une al fianco delle altre, ma anche la speranza che un sentimento comune possa emergere, e che due differenti voci possano diventare una sola voce. Ci sono cose che rendono vicine fra loro le donne del mondo: ogni donna è madre, sorella, figlia nello stesso modo a ogni latitudine, perché la protezione, l’accudimento, la solidarietà sono patrimonio comune per tutte loro. Ma molte cose ancora le separano: le condizioni di vita umilianti, il peso della discriminazione, dell’ideologia e delle guerre che in molte parti del mondo opprimono le donne, e che in altre parti giungono invece come un’eco lontana, qualcosa di cui si conosce l’esistenza ma che realmente non tocca gli animi. Ecco, Fortuna racconta questo spazio indefinito, con la speranza di suscitare una riflessione, stimolare una presa di coscienza. Grazia De Michele non ha bisogno di presentazioni. Papiro, la compagna di viaggio in questa avventura musicale della De Michele, nasce a Catania il 3 Aprile 1993, cresce tra le quinte e il palco del Teatro Club Nando Greco, dove scopre il suo amore per l’arte. Nel 2021, dopo quasi dieci anni a Parigi, dà inizio al suo progetto più importante come cantautrice, raccontando di sé tra italiano e francese. Ama sperimentare, incrociare sonorità diverse. Un mondo magico e folcloristico in cui la sua musica esotica legata ai suoni della natura, cerca di coinvolgere e far viaggiare. Il singolo bellissimo che raccomandiamo di ascoltare è accompagnato da un altrettanto suggestivo Videoclip diretto da Ari Takahashi. Eccolo:

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=42uLysrKg54