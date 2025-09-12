Fortezza Sonora: Ultimi due appuntamenti del festival delle culture mediterranee

Dopo la buona accoglienza di pubblico per le esibizioni di Yaràkä e Ra di Spina, rispettivamente il 5 e 6 settembre scorsi, volge al termine con un doppio appuntamento la prima edizione di “Fortezza sonora”: il festival che vuole mostrare e far condividere l’anima mediterranea che ci accomuna. Nella suggestiva cornice del Castello Torremare di Metaponto, infatti, artisti internazionali e del territorio si incontrano tra ritmi tribali, canti arcaici, momenti di meditazione e riti collettivi. Una occasione irripetibile, dunque, per valorizzare le radici comuni dei popoli del Mediterraneo, trasformando il castello in un crocevia di tradizione, spiritualità e convivialità. Venerdì 12 si comincia all’insegna del benessere psico-fisico con la lezione di “Yoga in terrazza” tenuta alle 18:30 da Martina Lioi; la serata prosegue dalle ore 21 con la giovane voce ’antica’ di Hiram Salsano e la virtuosa chitarra battente di Marcello De Carolis. La chiusura del 13 settembre, sempre a partire dalle ore 21, sarà affidata al cantautore e musicista folk, Samuel Mele, prima, e al djset di Fluchanka selecta, a seguire.

Ingresso gratuito.

«Con Fortezza Sonora diamo vita a un nuovo format dedicato alla musica ancestrale del Mediterraneo – spiegano gli organizzatori, Angelo Troiano e Domenico Cordasco –, un segnale importante in vista del 2026 che vedrà Matera e la provincia protagoniste come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Ringraziamo Antonello De Santis e Dea Gest per l’ispirazione e Zero Nove Nove per la collaborazione nella direzione artistica, insieme a Lukania Sound Digital e Kido Music che hanno scelto di valorizzare una perla del nostro territorio come il Castello Torremare di Metaponto. Quattro serate gratuite per chiudere l’estate celebrando radici, ritmo e tradizione».

Fortezza sonora è organizzato da Associazione culturale Lukania Sound Digital e KIDO Music S.r.l.; in collaborazione con Dea Gest e Zero Nove Nove e con il contributo di Nuovo IMAIE.

