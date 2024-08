Fondazione Zétema, ricorda Eustachio (Nino) Loperfido (Matera 1932 – Forlì 2008), medico psichiatra.

Martedì 3 settembre 2024 -alle ore 18,30- presso il Cinema Piccolo (Via XX Settembre) a Matera, la Fondazione Zétema ha organizzato un pubblico incontro per ricordare e celebrare il dott. Eustachio (Nino) Loperfido (Matera 1932 – Forlì 2008), medico psichiatra, assessore alla salute nel Comune di Bologna dal 1970 al 1980.

“Lo psichiatra materano, pioniere della lotta al disagio psichico -si legge in una nota- che attuò una rivoluzione nel sistema sanitario regionale emiliano, un sistema che da assistenziale passò a sistema di integrazione sociale diretto a garantire il benessere fisico e psichico degli assistiti, tanto da creare una rete di relazione tra servizi sociali e sanitari con gli altri servizi del territorio quali il lavoro, la scuola, il tempo libero.

Questa “rivoluzione pacifica” venne poi riconosciuta dal Governo nazionale tanto da divenire l’asse portante della nuova legislazione italiana.

Per tali ragioni Nino Loperfido è considerato uno dei padri della moderna neuropsichiatria infantile.

Alla manifestazione parteciperanno familiari ed allievi dell’illustre concittadino e sarà proiettato un documentario a cura del figlio Giuliano Loperfido.”

