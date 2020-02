Dall’arte manuale a quella virtuale il passo è breve e con quel pizzico di creatività, che ti porta con naturalezza da una software house a una galleria d’arte nei rioni Sassi di Matera. E per averne un’idea, anzi per provare di cosa si tratta, e di quali orizzonti possono aprirsi per quanti ” ci navigano” nelle attività creative, vi consigliamo di raggiungere la Sax Art Gallery di via Fiorentini n 235 per apprezzare tutte le opportunità del Samsung Flip. Di seguito l’invito diffuso da Aldo Montemurro fondatore della Lucana Sistemi 2

OPEN HOUSE SAMSUNG Flip

Il DISPLAY per le presentazioni, per le annotazioni, per le connessioni,

per la sincronizzazione, per navigare, per distribuire, per attività creative

presso SAX ART GALLERY

via Fiorentini 235 (Sasso Barisano) Matera

telefono : 335 8075669 (informazioni per l’accesso ai Sassi)

sabato29febbraio 2020

ore 10:30 – 19:00

