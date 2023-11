Flavio Insinna, con l’Orchestra Sinfonica di Matera, ne “Il borghese gentiluomo”

Nel 1999 a Bari andò in scena l’adattamento di Quirino Principe della Suite di Richard Strauss Il borghese gentiluomo, tratta dalla omonima commedia di Molière. Il critico musicale, musicologo, traduttore Principe calibrò i dialoghi e le parti narrative per la voce recitante di un autentico mattatore: Gigi Proietti. “Affidando all’attore – come scrive lo stesso Quirino Principe – occasionalmente, diversi ruoli, e confidando nella sua gamma di possibilità vocali, che egli domina con arte consumata”. Il borghese gentiluomo, nella traduzione e adattamento scenico di Quirino Principe, torna in scena a Matera per la seconda stagione sinfonica della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera (Fosm). E a ricoprire il ruolo che fu di Proietti il direttore artistico della Fosm Saverio Vizziello ha scelto Flavio Insinna allievo del grande e indimenticato attore.

L’evento, come si legge in una nota, è previsto per “Domenica 5 novembre, con ingresso alle 20:30 e sipario alle 21, all’Auditorium del Conservatorio Egidio Romualdo Duni si terrà il concerto su musiche di scena da Il borghese gentiluomo di Richard Strauss. Con la partecipazione straordinaria di Flavio Insinna, voce recitante, e le parti cantate affidate al soprano Nunzia De Falco e al mezzo soprano Gianna Racamato. La partitura di Strauss è affidata all’Orchestra Sinfonica di Matera, diretta dal Maestro Rino Marrone già direttore del concerto del 1999. La versione sinfonica sulle note di Strauss dell’omonima commedia di Molière racconta il sogno del borghese Monsieur Jourdain di divenire nobile, tra persone meschine e prive di vere qualità. Uno spettacolo che è organizzato e promosso in collaborazione con il Festival Duni ed è inserito nella Maratona Molière. Alla sua 24° edizione il Festival Duni offre al pubblico una intera giornata, quella di domenica 5 novembre, dedicata al “padre della lingua francese” Molière, al secolo Jean-Baptiste Poquelin, a 350 anni dalla sua morte. In programma al cineteatro Guerriri, dalle ore 11, l’allestimento inedito della regista Vania Cauzillo de Le Bourgeois gentilhomme comedie-ballet di Lully e Molière del 1670 con la coreografia curata da Marco Magrino e l’accompagnamento dell’Orchestra Barocca del Festival Duni diretta dal maestro Francesco D’Orazio. Nel pomeriggio, alle 17, il film del 1978 di Arianne Mnouchkine “Moliere”. Ulteriori informazioni sul programma e i biglietti per la Maratona Molière sul sito del Festival Duni https://festivalduni.it/ Gli ultimi biglietti disponibili (10 euro, ridotto studenti euro 5) per Il borghese gentiluomo sono in prevendita al Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, in piazza Vittorio Veneto, 23 a Matera. La biglietteria è aperta tutti i giorni dalle 18 alle 21.

Il prossimo appuntamento della stagione autunnale della Fosm si terrà domenica 12 novembre all’Auditorium Raffaele Gervasio. L’Orchestra Sinfonica di Matera diretta da Francesco D’Orazio eseguirà musiche e arie d’opera di Antonio Vivaldi, con la voce del sopranista Niccolò Balducci. Il Progetto Vivaldi è realizzato in collaborazione con il Comune di Pomarico.

· Informazioni sul concerto domenica 5 novembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

IL BORGHESE GENTILUOMO

In coproduzione con il Festival Duni

Nunzia De Falco – soprano; Gianna Racamato – mezzo soprano; Flavio Insinna – voce recitante

Musica di Richard Strauss, musiche di scena da Il borghese gentiluomo

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Rino Marrone

Programma di sala:

“DeR BÜRGER ALS EDELMANN”

Komödie mit Tänzen von Molière di Hugo von Hoffmansthal

Musiche di Richard Strauss

Traduzione e adattamento scenico di Quirino Principe

1.Ouverture all’atto I

2. Entrata in scena di Jourdain

2a. Couplet di Jourdain

2b. Arietta soprano

3. Dialogo in musica soprano, mezzosoprano

4. Minuetto

5. Scena del maestro di scherma

6. Entrata e danza dei sarti

7. Finale dell’atto I

8. Preludio all’atto II

9. Entrata e scena di Cleonte

10. Intermezzo

11. Il pranzo

12. Courante (in forma di canone)

13. Finale dell’atto II

Prossimi appuntamenti a novembre:

· Domenica 12 novembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

PROGETTO VIVALDI

In collaborazione con il Comune di Pomarico

Niccolò Balducci – sopranista

Musiche di Antonio Vivaldi, arie d’opera

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Francesco D’Orazio

· Giovedì 23 novembre ore 20:30 – Auditorium Raffaele Gervasio – Matera

MERCADANTE E DONNE SU UNA CANZONE D’AMORE

In collaborazione con l’Associazione Soroptimist Club Matera

Elisa Calabrese – flauto

Musiche: Saverio Mercadante – Concerto in Mi minore per flauto e orchestra

Gioachino Rossini – Sinfonia da L’italiana in Algeri

Nino Rota – Sinfonia n.4 sopra una canzone d’amore

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Michele Nitti

· Venerdì 24 novembre ore 20:30 – Teatro Mercadante – Altamura

MERCADANTE E DONNE SU UNA CANZONE D’AMORE

In collaborazione con l’Associazione Soroptimist Club Matera

Elisa Calabrese – flauto

Musiche: Saverio Mercadante – Concerto in Mi minore per flauto e orchestra

Gioachino Rossini – Sinfonia da L’italiana in Algeri

Nino Rota – Sinfonia n.4 sopra una canzone d’amore

ORCHESTRA SINFONICA DI MATERA

Direttore: Michele Nitti

Informazioni su biglietti, prevendita e contatti:

Biglietti:

Ingresso singolo 10,00 € (*)

Ingresso singolo ridotto studenti 5,00 € (*)

Come acquistare a Matera:

Biglietteria:

· Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, in piazza Vittorio Veneto, 23 a Matera. Tutti i giorni dalle 18 alle 21.

· Cartolibreria Montemurro, in via delle Beccherie, 69 a Matera. Dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli: https://orchestrasinfonicamatera.it/ E’ possibile contattare l’Orchestra Sinfonica di Matera anche tramite WhatsApp al numero +39 327 485 0461

Informazioni sulla Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera è partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività. A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali. La stagione concertistica 2023, con la direzione artistica del Maestro Saverio Vizziello, è realizzata in collaborazione con il Teatro Mercadante di Altamura, il Festival Duni, Soroptimist Club di Matera, il Premio Internazionale Paganini e si svolge con il sostegno dei Comuni di: Accettura, Bernalda, Garaguso, Grassano, Irsina, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri Scalo, Pisticci, Policoro, Pomarico, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi e Valsinni, l’Arcidiocesi di Matera – Irsina – Tricarico, il Comitato organizzatore dei festeggiamenti per Maria Santissima della Bruna.”