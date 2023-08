Fish and Gin festival con Negrodà e Montefiori Cocktail

La formula della serata l’hanno inventata due bartender salentini e a Marina di Ginosa ( Taranto) domani sera spazio a creatività al banco e sul palco, con una ventina di artisti e due attrazioni che renderanno frizzante l’evento. La presenza dei Negrodà, nel solco dei Negramaro e dei Modà, dei Montefiori Cocktail, i gemelli Francesco e Federico, figli d’arte del sassofonista Germano Montefiori, saranno una attrazione della serata all’Elephant Park. Appuntamento dalle 20.00.



Fish and Gin festival a Ginosa Marina

Venerdì 4 agosto all’Elephant Park di Ginosa marina (Ta) si svolgerà il secondo appuntamento con “Fish and Gin festival”, manifestazione itinerante e gratuita, nata dall’idea di alcuni bartender salentini, che porterà sul palco numerosi artisti, che a partire dalle 20 vedrà impegnati la tribute band Negrodà e il duo Montefiori Cocktail.

Nato proprio a Ginosa Marina, il progetto Negrodà, propone il meglio della musica delle celebri band Negramaro e Modà. I suoi fondatori sono Vincenzo Ranaldo e Ivan Lampaca, rispettivamente voce del gruppo per le canzoni della band capitanata da Kekko Silvestre e per quelle del gruppo di Giuliano Sangiorgi. Durante l’esibizione, accompagnati da Giuseppe D’Ostuni alla chitarra, Francesco Bitetti alla chitarra acustica, Michele Martello alla tastiera, Marilisa Maselli al basso e Alex Ranaldo alla batteria proporranno le canzoni più famose e apprezzate dei due gruppi musicali.

A dividere il palco con la band locale ci saranno i Montefiori Cocktail, ovvero i gemelli Francesco e Federico, figli d’arte del sassofonista Germano Montefiori, il cui repertorio è caratterizzato da brani di musica lounge. Nel corso della loro attività, iniziata nel 1997, hanno realizzato composizioni che sono state utilizzate per numerosi spot pubblicitari, jingle e sigle radiotelevisive. Tra queste c’è la sigla del programma radiofonico di Rai Radio 2, “Ultrasuoni Cocktail” e “Hu Ha”, la sigla del programma “Affari tuoi”. Le radici di questo duo unico nel suo genere, in quanto propone musica sostanzialmente retrò realizzata però con strumenti elettronici, affondano nelle musiche di papà Germano, il quale ha sempre avuto un gusto tutto italiano per sonorità e arrangiamenti dei brani in voga all’epoca, negli anni ’50 e ’60, strizzando l’occhio alle nuove sonorità provenienti dall’altra parte dell’oceano, ovvero il jazz e lo swing.

“Quando abbiamo iniziato la nostra attività, io facevo il produttore di brani house – ha affermato Francesco Montefiori – mio fratello, invece era già un sassofonista. Incominciammo a sviluppare delle idee, guardandoci attorno, con una particolare propensione per la musica anni ’60, il mambo e i cha cha cha, tutte cose che avevamo sentito da mio padre, dando una nuova identità a tutte quelle cose che si ritenevano superate, ma che in realtà non lo erano”.

Durante la performance live i Montefiori Cocktail proporranno un misto tra i brani inediti, da loro realizzati e alcuni remake di canzoni che fanno parte della storia della canzone italiana ed internazionale.

Oltre che dalla musica, il Fish and Gin festival, che da questa sua quinta edizione è entrato nel circuito dei grandi eventi della Regione Puglia, con il supporto di partner quali Identità Golose, TheFork e Fever-Tree, sarà caratterizzato da un’area mercatini, attività per bambini e soprattutto esibizioni di bartender professionisti, showcooking e una selezione di food truck che propongono soprattutto piatti di mare tipici. Questo perché il festival ha come intento principale quello di promuovere prodotti di qualità nella cultura del bere e del mangiare, in un contesto divertente per tutti.

Elephant park – contrada Pizziferro – Ginosa marina (Ta)

Info: 3279049543

Apertura cancelli: 20.00