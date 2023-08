Fine settimana con due eventi tra Matera e Parco della Grancia

Matera sarà protagonista, nel prossimo fine settimana, di due eventi legati al Parco della Grancia di Brindisi Montagna. Il primo venerdì alle 18 e 30 nella Città dei Sassi, in piazza san Pietro Caveoso dove è in programma lo spettacolo della falconeria, fiore all’occhiello del Parco. Una manifestazione unica nel suo genere, un vero e proprio spettacolo teatrale dal vivo che riconduce alle atmosfere medievali e alle affascinanti pratiche venatorie di Federico II, che eccezionalmente uscirà fuori dalla Grancia per trasferirsi per un pomeriggio nei Sassi di Matera. Gli spettatori potranno ammirare oltre ai falchi anche l’aquila bianca americana. L’iniziativa è organizzata dal Consorzio ETI-Eccellenze Turistiche Italiane, assieme all’assessorato alla Cultura del Comune di Matera. Sabato, invece, dalle 15 e 30 il Parco della Grancia accoglierà l’associazione “Amici del Borgo” per festeggiare la ricorrenza dei 70 anni del Borgo La Martella. Per l’occasione l’associazione presenterà il percorso svolto fino ad oggi con la proiezione del percorso svolto. A seguire la presentazione del libro dello scrittore Luca Catoggio “Casomai”. Il testo ripercorre l’arrivo dell’autore al borgo La Martella nel 1954 e continua con il periodo materano che va dal 1961 al 1980. È una ricostruzione storico-affettiva dell’infanzia, adolescenza e gioventù. Coinvolge amici personaggi anonimi e noti di quegli anni. Per festeggiare l’evento sarà offerto ai presenti il piatto tipico della cultura contadina materana “la crapiata”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.