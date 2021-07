Non ci saranno i 40 gradi del mattino ma nella serata del 30 e 31 luglio a Metaponto di Bernalda ( Matera) anche gli dei dell’Olimpo, troveranno frescura dal movimento delle note di due formazioni inserite nel cartellone del Gezziamoci 2021. Per l’occasione H-owl Project,a l Tempio di Apollo Licio, e Andrea Corrado 4tet, al Museo archeologico, tireranno fuori i brani delle recenti incisione. Partecipazione gratuita, ma occorre prenotare perchè tutto si svolga in sicurezza nonostante la saggezza di Pitagora e la protezione delle divinità della mitologia magnogreca.



Gezziamoci 2021: doppio imperdibile appuntamento con H-owl Project e Andrea Corrado 4tet

Nell’ambito della 34^ edizione di “Gezziamoci, Qui Basilicata, la cultura non si ferma!”, Onyx Jazz Club Matera presenta un doppio concerto musicale nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 Luglio.



Il 30 Luglio, nella splendida cornice del Tempio di Apollo Licio a Metaponto, a partire dalle ore 19, si esibirà la giovane band H-owl Project, composta da Rossella Palagano (voce), Nicolò Petrafesa (pianoforte), Graziano Pennetta (batteria) e Vito Faretina (basso elettrico), i quali presenteranno l’ultimo album “BL!P” CD Onyx 031”, prodotto da Onyx Etichetta Discografica.



L’album, composto da 7 tracce di cui 3 cover e 4 brani inediti, mostra le personalità dei musicisti e un passaggio costante tra i suoni del passato e quelli del futuro.

La tracklist rappresenta un viaggio che termina con la suite “Would You Kindly?”, in collaborazione con Paolo Fresu, che intende trasmettere un potente messaggio per tutti i musicisti di questa generazione, relativo alla profonda comprensione e accettazione della contemporanea condizione degli artisti, che, soffocata dalla eccessiva saturazione del mercato e dalla cultura consumista, è incoraggiata ad andare avanti e continuare a combattere per il diritto di espressione dei propri ideali artistici.



La band, nata dall’incontro di talenti lucani e pugliesi, è un insieme di idee, suoni e colori, influenzati dal jazz ricco di contaminazioni e di modernità.

Vanta già importanti riconoscimenti (primo premio all’ ”Onyx Jazz Contest” di Matera) e la partecipazione a prestigiose rassegne, tra cui “Novi Sad Jazz Marathon 2019” presso Svilara – Kulturna Stanica di Novi Sad (Serbia) per l’apertura del “Novi Sad Jazz Festival” e “Nuoro Jazz 2020” a Nuoro (Sardegna).

In occasione del concerto H-owl Project, la Direzione regionale Musei Basilicata e il Museo archeologico di Metaponto offriranno una visita guidata ai monumenti dell’antica Metaponto.



Prima dell’inizio del concerto, il direttore dott. Savino Gallo accompagnerà i visitatori in un tour archeologico nel Parco.

Sarà possibile partecipare alla visita previa esibizione del biglietto d’ingresso acquistabile presso il Museo di Metaponto (prezzo 2,50 euro; ridotto 2,00 euro).

L’ incontro è fissato alle 17:45 nel Parco, davanti all’ingresso del percorso di visita, con inizio del tour alle 18:00 e conclusione alle 18:40.

Il 31 luglio, dalle ore 18.00, presso il Museo Nazionale di Metaponto, toccherà ad Andrea Corrado 4tet (Andrea Corrado – Chitarra, Giuseppe Pignatelli – Contrabbasso, Michele Cantarella – Batteria e Federico Califano – Sax) allietare il pubblico.



Andrea Corrado, leader della formazione, è un giovane originario della provincia di Matera, che inizia a studiare musica all’età di 9 anni per poi intraprendere gli studi Accademici in Chitarra Jazz nel 2014.

Ha preso parte a numerosi progetti e formazioni con musicisti di fama nazionale e internazionale e in numerose big bands, suonando in importanti rassegne e festivals tra cui “Policoro in Swing”, “Matera Capitale della Cultura 2019”, “Basilijazz” e “Pomarico Jazz Festival”.

Nel febbraio 2017 è stato partecipe nelle manifestazioni e dirette televisive in occasione del 67º Festival di Sanremo esibendosi nell’ensemble del cantante Mario Rosini.

Nel maggio dello stesso anno si è esibito in occasione del G7 Economia e Finanze con Ministri provenienti da tutto il mondo.

Nel 2018 conclude gli studi accademici presso il Conservatorio Duni di Matera, laureandosi col massimo dei voti e Lode.

Nel 2019 oltre all’attività concertistica ha svolto numerose masterclass in collaborazione con il Majatica Jazz Festival.

Ha collaborato con importanti artisti internazionali e nazionali tra cui Stjepko Gut, Carlo Atti, Attilio Troiano, Giuseppe Venezia, Michael Supnick, Pierluigi Balducci, Pasquale Fiore, Ken Fowser, Domenico Caliri, Fabrizio Bosso.

La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare online sul sito Eventbrite. I posti sono limitati.

Gli eventi verranno proposti rispettando le misure anti Covid-19.

Si ringrazia MiC (Ministero della Cultura), Regione Basilicata, Museo Nazionale di Metaponto, Direzione Generale Musei Regione Basilicata e Comune di Bernalda.

