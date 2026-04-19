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Fine aprile di Dino Plasmati con Mirko Mecca Trio e la Maratona Jazz

Franco Martina
Di Franco Martina

Se avete nelle orecchie il riff giusto e allora non potete perdervi i prossimi due appuntamenti che il chitarrista materano Dino Plasmati ha organizzato per domenica 26 aprile, ore 18.30, all’Albert House con Mirko Mecca Trio e il 30 al Cinema ”Il Piccolo” , sempre alle 18.30, con il Marato jazz day per il Mifa Jazz spring.Il Mirko Mecca Trio con il Trinkle Thunk dedicherà un omaggio a Telhonius Monk. Il programma di quest’ultimo evento è sintetizzato nelle locandine con l’ensemble Duke Ellington, il Sinatra Project , il Jazz collective e con tanto di jam sessione finale.

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Franco Martina
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