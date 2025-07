Fiati Festival Ferrandina 2025: dal 20 al 27 luglio “Ponti sonori” da Gabrieli a Bernstein

Dal 20 al 27 luglio, per una intera settimana, Ferrandina si trasforma nella capitale della musica per fiati. Con il tema “PONTI SONORI: Andrea Gabrieli incontra Leonard Bernstein”, il festival si propone di unire passato e presente, tradizione e avanguardia, attraverso un’esplorazione musicale che spazia dai maestri rinascimentali alle icone del ‘900.

Il Fiati Festival Ferrandina- 38° Raduno nazionale bandistico prende il via domenica 20 luglio, alle ore 22, al Chiostro di San Domenico, con la prima esecuzione italiana de “I Tre Porcellini”, una fiaba musicale che vedrà protagonisti gli alunni della scuola elementare I.C. D’Onofrio e il Quintetto Ferrandina Wind Orchestra, diretti dal M° Antonio Zizzamia, confermato alla direzione artistica del festival. A impreziosire la serata la mostra fotografica “Dal racconto al palco: Costruire ponti di fantasia”, realizzata dagli alunni dell’IC D’Onofrio.

Lunedì 21 luglio sarà dedicato alla celebrazione della tradizione bandistica con la Parata in Corso (ore 19:00) del Concerto Bandistico Città di Ailano (Sa), diretto dal M° Giovanni Minafra, e Concerto Bandistico Città di Noicàttaro (Ba), sotto la bacchetta del M° Fiorangelo Orsini. I due complessi si esibiranno in successione in Piazza Plebiscito con un repertorio che includerà marce sinfoniche e brani lirici.

Martedì 22 luglio (ore 22:00, Chiostro San Domenico) sarà la volta del Quintetto di Ottoni dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai (O.S.N. Rai), mentre mercoledì 23 luglio (ore 22:00, Chiostro San Domenico) il Quintetto di Fiati ASTRUM, composto da musicisti dell’Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia e dell’O.S.N. Rai, proporrà “Cinque fiati in viaggio”, un percorso musicale di grande fascino.

Il Fiati Festival non è solo performance, ma anche un importante momento formativo. Giovedì 24 luglio saranno protagonisti gli allievi delle Classi strumentali del Fiati Festival (ore 19:00 e ore 22:00, Chiostro San Domenico), che si esibiranno sotto la guida di docenti di prestigio. Momento clou della serata sarà la partecipazione straordinaria di Michel Supéra, solista internazionale e docente presso il Conservatoire à Rayonnement Régional de Douai (Francia), che offrirà un’opportunità unica per ammirare il suo virtuosismo al sassofono.

Un trionfo di note sarà la serata di venerdì 25 luglio. Si parte con l’Orchestra Fiati del Conservatorio dell’Aquila “Alfredo Casella”, diretta dal M° Giovanni Ieie, in Piazza Plebiscito (ore 22:00) e si prosegue per tutta la notte con le “NOTE BIANCHE”, un dopo-festival con animazione musicale itinerante che coinvolgerà le formazioni BandaRagia, Extra Dixie Jazz Band, Dixie Héritage e Takabuma Street Band.

“I GOT RHYTHM” è il titolo del concerto di sabato 26 luglio (ore 22:30, Piazza Plebiscito); protagonista la Fiati Festival Wind Orchestra, diretta dal M° Zizzamia e con la partecipazione di un ospite d’eccezione: il direttore della banda dell’Esercito magg. Filippo Cangiamila.

Il gran finale, domenica 27 luglio (ore 22:00, Piazza Plebiscito), con lo spettacolo “ALL THAT MUSICAL” della Compagnia BIT, un viaggio emozionante nel mondo dei musical più celebri, trascritte per orchestra di fiati da Giuseppe Sirna e Antonio Zizzamia, ed eseguite dalla Fiati Festival Wind Orchestra.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.