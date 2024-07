Fiati Festival Ferrandina 2024, un viaggio musicale nelle “Contaminazioni”

Sarà un’autentica esplosione di musica e note il Fiati Festival Ferrandina 2024, in programma dal 22 al 28 luglio. Il Fiati Festival Ferrandina– XXXVII Raduno nazionale delle Bande da giro, incentrato sul tema “Contaminazioni“, è pronto a regalare un viaggio emozionante attraverso generi musicali diversi, con bande, orchestre di fiati e artisti di fama internazionale. Con un’ampia gamma di generi e performance, il festival celebra il potere della musica di unire e ispirare. “Il festival, -si legge in una nota- affidato anche quest’anno alla direzione artistica del maestro Antonio Zizzamia, prende il via lunedì 22 luglio, ore 21.30, con l’inaugurazione ufficiale al Chiostro di San Domenico. Nell’occasione sarà presentata l’esposizione fotografica “Il Festival che verrà”, realizzata dagli alunni della scuola elementare I.C. D’Onofrio. Seguirà il concerto del ClarinOTTO Ensemble, nato dal felice connubio tra il Davabugi Clarinet Quartet e l’Italian Clarinet Quartet. Martedì 23 luglio, alle ore 22, al Chiostro San Domenico si sogna sulle note del quintetto di ottoni In Medias Brass. Il gruppo, proveniente dall’Ungheria, è rinomato per la qualità del repertorio e la presenza scenica coinvolgente. Mercoledì 24 luglio, sarà la volta della tradizione con le bande municipali di Francavilla Fontana (direttore Ermir Krantja) e “Paolo Falcicchio” di Gioia del Colle ( direttore Rocco Eletto) che, a partire dalle ore 19, sfileranno lungo corso Vittorio Emanuele fino a Piazza Plebiscito. La prima parte della serata sarà dedicata a marce sinfoniche di entrambe le bande, mentre la seconda parte presenterà brani sinfonici e lirici. Naturale conclusione delle attività di laboratorio, è l’esibizione delle classi strumentali della Fiati Festival Wind Orchestra, in programma giovedì 25 luglio, alle ore 19, nel chiostro di San Domenico. Sarà possibile ascoltare giovani talenti suonare flauto, clarinetto, fagotto, sassofono, corno, tromba, trombone, euphonium, tuba e percussioni. La serata si concluderà con un concerto di musica da camera eseguito dal duo eccezionale formato da Gregorio Tuninetti al flauto e Diego Mingolla al pianoforte. Un’autentica festa della musica sarà quella di venerdì 26 luglio. Si inizia, in Piazza Plebiscito, alle ore 22, con l’incontro tra il Corps Philharmonique de Chậtillon di Aosta e il Quarantine Quartet sotto la direzione di Davide Erietti, e si prosegue fino a notte inoltrata con l’evento”Note Bianche”. La musica e le coreografie travolgenti delle marching band ConTurBand, Route 99 Street Band e BirbantBand animeranno la piazza e il corso principale di Ferrandina con spettacoli di musica e movimento. Sabato 27 luglio, sarà la partecipazione straordinaria della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, a impreziosire il Fiati Festival Ferrandina 2024. La parata inaugurale partirà alle ore 21 dalla Scuola D’Onofrio e si snoderà lungo tutto corso Vittorio Emanuele II, con l’omaggio ai Caduti in guerra e il saluto alla città, in piazza Plebiscito, alla presenza delle autorità civili e militari. Poi spazio alla musica con il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal Col. Massimo Martinelli. Il festival si conclude in grande stile domenica 28 luglio, alle ore 22, con “La Tempesta”, uno spettacolo ispirato all’opera omonima di William Shakespeare. Un mix di trampoli, fuoco, giochi di luce, danza aerea e musica, portato in scena dalla Compagnia Accademia Creativa e dalla Fiati Festival Wind Orchestra diretta da Antonio Zizzamia, trasformerà Piazza Plebiscito in un suggestivo teatro a cielo aperto.”

