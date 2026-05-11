Festival tv a Dogliani. Ci siamo. Dal 29 al 31 maggio

Il tema scelto quest’anno, ”dialoghi coraggiosi” è di quelli senza peli sulla lingua. E a giudicare dai nomi degli ospiti, https://festivaldellatv.it/programma-2026/ , non ci sarà davvero da annoiarsi. Economia, cultura, politica,sport,spettacolo sono tra i temi che desteranno l’attenzione del pubblico nelle piazze del piccolo ma attivo centro piemontese. Spazio anche alla musica, in piazza Umberto I, con Noa nella serata di sabato 30 maggio e con il progetto Suoni dal futuro di Manuel Agnelli domenica 31.



FESTIVAL DELLA TV

A Dogliani da quindici anni

dal 29 al 31 maggio 2026

con il tema “Dialoghi Coraggiosi”

La quindicesima edizione del Festival della TV è stata presentata oggi nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte, alla presenza dell’Assessore Regionale allo sviluppo e promozione della montagna e della aree interne Marco Gallo, del sindaco di Dogliani Claudio Raviola, della giornalista Alessandra Comazzi e della direttrice artistica Federica Mariani.

Dogliani, un borgo di 4.500 abitanti nel cuore delle Langhe, si prepara a diventare per la quindicesima volta il centro del racconto italiano sui media. Dal 29 al 31 maggio 2026, il Festival della TV torna con la sua edizione più significativa, quella del compleanno, e sceglie per farlo un tema che è insieme una dichiarazione di identità e una sfida: Dialoghi Coraggiosi.

In quindici anni il Festival ha ospitato 1.441 protagonisti della comunicazione, costruito 537 incontri, accumulato oltre 2.500 ore di interventi e raggiunto più di 3,2 milioni di persone. Numeri che raccontano qualcosa di raro: la capacità di trasformare un luogo piccolo in un punto di riferimento nazionale per chi pensa, fa e racconta i media.

Quest’anno il programma si fa ancora più diffuso con un nuovo palco, quello di Piazza Confraternita, che si aggiunge a Piazza Umberto I e Piazza Belvedere, e un’agenda densa di 49 incontri e più di cento ospitio, premi, musica dal vivo e appuntamenti collaterali. Sul palco si alterneranno nomi della televisione e del giornalismo come Gerry Scotti, Enrico Mentana, Ilaria D’Amico, Aldo Cazzullo, Serena Dandini, Paolo Gentiloni, Corrado Formigli, Carlo Lucarelli, Manuel Agnelli e molti altri, in dialogo con giornalisti, direttori di testata, economisti, creator e voci della nuova generazione. La musica sarà protagonista con Noa sabato sera e con il progetto Suoni dal futuro di Manuel Agnelli domenica, entrambi in Piazza Umberto I sotto le stelle.



Ufficio stampa

Las Chicas

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