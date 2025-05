Festival Musiche Mercadantiane con una serata a Teatro al top

E la data del 14 maggio, scelta dall’Associazione culturale “Leone Murgiano’’ di Altamura, segnerà con un evento nel segno di Mercadante il tributo naturale a un grande compositore e musicista celebrato in luoghi diversi e con un repertorio che ha incantato gli appassionati e i neofiti. Saverio Mercadante, a buon titolo menzionato come il ‘’Cigno del melodramma italiano’’ , esalterà il pentagramma della sua corposa e variegata produzione nella esecuzione di musicisti e cantanti che hanno fatto di passione e talento il loro biglietto da visita internazionale. Il palco del Teatro Mercadante è pronto per la grande chiusura del festival, con la direzione artistica del Maestro Giuseppe Basile, che sta curando il programma fino all’ultima nota. E al lavoro la terza “M’’ mercadantiana…dopo quella di Saverio, del Teatro che ne porta il nome…che risponde al nome di Giovanni, infaticabile presidente dell’Associazione “Leone Murgiano’’. Nulla di ufficiale, ma qualcosa trapela …e questo alimenta attesa e curiosità. E chissà che il Festival non approdi per una serata evento a Napoli, dove morì, a Milano, a Parigi, Madrid o Lisbona dove soggiornò e lavoro, apprezzato da Corti e teatri regali .



COMUNICATO STAMPA

Festival delle Musiche Mercadantiane – Gran Finale il 14 maggio 2025 ad Altamura

Dopo il successo univoco dei quattro concerti itineranti che hanno animato le location più suggestive della città di Altamura tra febbraio e aprile, l’Associazione Culturale “Leone Murgiano” si prepara a regalare al pubblico una serata conclusiva memorabile; mercoledì 14 maggio 2025 alle ore 20.30, il Festival delle Musiche Mercadantiane culminerà con un evento straordinario che promette emozioni, arte e grande musica.

Il Festival, che ha raccolto ampi consensi sia dal pubblico che dalla critica, ha centrato pienamente l’obiettivo del suo Direttivo: riscoprire e valorizzare il volto meno conosciuto del grande compositore altamurano Saverio Mercadante, portando in scena le sue composizioni più brillanti e vivaci – valzer, serenate e polche – opere leggere ma straordinarie, spesso oscurate dalla sua fama di “Cigno del melodramma italiano”.

Il M° Giuseppe Basile, direttore artistico del Festival, ha saputo costruire un repertorio raffinato e accattivante, arricchito da brani di autori coevi e allievi di Mercadante, in un omaggio corale alla figura del Maestro.



E sarà proprio il prestigioso Teatro Mercadante ad accogliere, nella serata del 14 maggio, un evento attesissimo: sul palcoscenico, una grande artista di fama internazionale, affiancata da talentuosi cantanti del territorio e accompagnata da una formazione orchestrale di 30 elementi.

L’atmosfera si preannuncia magica, il “tutto esaurito” è quasi certo.



Con grande riserbo, il presidente dell’Associazione, Cav. Giovanni Mercadante – giornalista e scrittore – mantiene il mistero su alcuni dettagli dell’evento per scaramanzia.

Tuttavia, trapelano anticipazioni importanti: sarà presente un discendente diretto di Saverio Mercadante; interverrà un noto giornalista e critico musicale; e il foyer ospiterà un’opera realizzata da un giovane artista altamurano emergente, raffigurante Mercadante in età avanzata.

A condurre la serata, due volti noti e amati: la giornalista Dott.ssa Mariapaola De Santis, professionista apprezzata nel panorama televisivo locale, sarà affiancata dall’attrice Cinzia Clemente, protagonista in numerose produzioni cinematografiche e televisive nazionali.

Un gran finale all’insegna dell’eccellenza culturale e musicale, per celebrare un Maestro che ancora oggi continua ad affascinare con la sua musica senza tempo.

Sarà una serata carica di emozioni – assicura l’Associazione Culturale ‘Leone Murgiano’ – che punta a trasformare il Festival delle Musiche Mercadantiane in un autentico “brand culturale del territorio, simbolo di identità e valorizzazione artistica”.