Festa per 5000. Tutto esaurito per Deejay Time alla Cava del Sole

Appuntamento alle 21.00 a Matera, per venerdì 26 settembre, alla Cava del Sole per un concerto attesissimo con il top della musica da ballare, tra effetti speciali e creatività, come i fans di Radio Deejay (anche in tv) M20 che seguono da sempre….Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. La scaletta? Beh, sorpresa ma, certamente, con gran parte di quanto proposto durante il summer tour 2025. Sorprese? Possibili… La certezza è la professionalità e la voglia di divertirsi dei dj e fare divertire i fans che si sono prenotati on line nei giorni scorsi. Biglietto sul telefonino e per chi è rimasto fuori, chissà che non si liberi un posto. La Cava del Sole riapre con un grande evento che, auspichiamo, possa ripetersi nella prossima estate e magari con una capienza superiore. Giriamo la richiesta all’Amministrazione comunale e a quanti, attraverso un bando, dovranno gestire uno spazio unico, come hanno ripetuto tanti artisti che si sono esibiti in passato. Ricordiamo la possibilità di raggiungere la Cava del Sole con il servizio navetta della Miccolis, costo del biglietto 1,50 euro, o a piedi…E’ tutta salute, a ritmo di musica.E’il primo appuntamento per quello che sarà l’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026. Attendiamo il resto…

