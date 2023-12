Festa live per i 50 anni del deejay Michael

La passione c’è sempre e, chissà, anche una attività da coltivare per sgonfiare la pressione a volte stressante di caricare files, foto e video sul portale e sulla filiera social di Sassilive, che a dicembre ha toccato 950.000 visualizzazioni…La Ferragni, delle uova e dei panettoni sotto la lente di ingrandimento è lontana, ma per Michele Capolupo che è funziona da sè come un motore di ricerca a energia variabile, nessun obiettivo è impossibile: basta crederci, divertirsi e far divertire. E ne ha dato prova con la festa che ha ideato ”Fiftylive il party + live per i suoi 50 anni” presentato da Sassilive, dentro e intorno al quale è ruotato l’evento, partito con una chat di invito su watsapp, un video promozionale con il consueto ”Ti aspetto” e messa a punto nella ”cisterna” di Alvino 1884. Appuntamento alle 21.00 e lui è arrivato pochi minuti prima con una mise scura da deejay per mettere a punto gli ultimi dettagli, prima di concedersi agli invitati e ai primi selfies che sono finiti a notte fonda nell’ampio servizio e nella fitta fotogallery su Sassilive. Michele non ha lasciato nulla al caso, curando il posizionamento della consolle gestita da Dejàvu animazione e quanto messo in tavola dal variegato menù di compleanno e dal piatto forte della serata che è stata, naturalmente, la musica. Si è cominciato con una fantasia di twist e poi via via i toni disco da ” tutti in pista” e Michele, con lo smartphone a portata di mano, non ha potuto fare a meno di scattare foto, girare filmati e qualche diretta facebook, con il supporto di famiglia e con quello del fotografo tutta passione che è Antonio Sansone, pronto a immortalare un po’ tutti con foto di gruppo (come quella con i giornalisti) , in pose particolari o scatti ricordo accanto alla torta.



E la voglia di foto ha preso un po’ tutti. Musica, con la Boonbanband e una cantante di origini ferrandinesi Camilla Scattino davvero in gamba, e sorprese con il box sulle ”palle eoliche” del grafico artista Sergio Laterza, un video del regista Geo Coretti dedicato alla vita ”musicale” di Michele, amico del deejay Albertino, tanto meritarsi l’appellativo di dj Michael o Michelino, le esibizioni di Bobo Sind cantante reggae che ha eseguito due successi dedicati alla Mamma ” Chi come lei” e a Matera ”Come te Matera” e poi spazio al festeggiato…

Michele ha avuto i suoi 15 minuti live indossando cuffia e armeggiando al mixer ,insieme al dj Diego Santarsia, con una sequenza di successi di brani disco degli ultimi 30 anni che hanno coinvolto e non poco gli invitati. Del resto come si faceva a non resistere a una musica riproposta quotidianamente da Radio deejay e da M20, da monumenti della disco che si chiamano Linus, Albertino, Prezioso, Molella e che ha visto passare talenti come Amadeus e Nicola Savino? Musica a palla, con il dj Skrezjo fino a raggiungere gli arrangiamenti sulle note di ”Voglio vederti danzare” di Franco Battiato. Serata di divertimento allo stato puro per stare in tema disco e con gli inevitabili auguri di buone feste finali.



Per Michele al giro di boa, è nato alle 13.00 del 24 dicembre 1973, è il momento di guardare a quello che ha fatto e a cosa vorrà fare per i prossimi 50 anni, visto che ha inserito nella scaletta della serata ”Il mio secondo tempo” di Max Pezzali. Senz’altro, gli consigliamo meno stress, meno errori,una calmata doverosa verso sè stessi e gli altri e magari uno più di spazio al ”gusto pieno della vita” come ripete lo spot di un noto liquore. Sassilive fa lavorare ma fare il deejay dà soddisfazione, come ha dimostrato di fare ” Albertino” l’idolo di Michele che ha seguito a Milano, Bari, Castellaneta e ”a distanza” anche in un recente viaggio a Matera. Ma c’è un sogno nel cassetto.



E’ il deejaytime, una reunion dei big della consolle per un grande concerto a Matera, magari la prossima estate o Capodanno 2024. ”Ma ci vuole gente che ne capisce…” E su questo Michele ha ragione. Nel frattempo tutti in pista per la prossima festa…Quale? Michele è un vulcano e nel breve discorso di ringraziamento, a quanti hanno partecipato o hanno dovuto rinunciare per vari motivi, ha mostrato di avere le chiare che il Party+Live con tanta musica funziona. Una formula che potrebbe incalzare i record della Ferragni. E se ci è riuscita lei…può riuscirci anche un ”capatost” come Michele, ma senza stress e senza scivolate improvvise. Prendere esempio da Albertino, naturalmente,nume tutelare della dimensione musicale di Michele . Auguri in musica con Salud Navidad..