Festa di Sant’Erasmo tra fede, tradizione e fornello pronto

Ci mancavamo da un po’ e ritornarci con amici e parenti ci ha fatto riscoprire la dimensione della festa di paese, dove l’attesa per i santermani , la partecipazione a tutte le fasi di un evento legato alle celebrazione del Patrono Sant’Erasmo è sentita. E si vede lungo le strade, con visitatori arrivati da Matera, Altamura, Gravina, Gioia del Colle, Laterza e da altri centri del comprensorio. Domenica 2 giugno è stato senz’altro il giorno più lungo per la cittadina pavesata a festa con tanti momenti, dal mattino alla sera, vissuti intensamente come era negli auspici del comitato festeggiamenti https://www.facebook.com/comitatofestepatronalisanteramoincolle/ .



La processione serale con la sfilata di tante amazzoni e cavalieri in abiti d’epoca, preceduti dagli sbandieratori, hanno annunciato l’arrivo delle autorità locali e del clero e del Santo sul carro trionfale, dove hanno trovato posto tanti bambini che hanno inneggiato a Sant’Erasmo. Al suo passaggio, sotto le luminarie, segni di croce che abbiamo notato, tra la gente anziana, anche davanti alla cassa armonica dove c’era un’altra statua del Santo. Fede e tradizione che a Santeramo racchiude anche i sapori della buona tavola con il fornello pronto di carne arrostita, un ‘’fumante’’ invito per i buongustai per uno spiedo da non perdere.



E poi focacce, panzerotti, biscotti. Una festa dai tanti colori tra bancarelle di venditori di torroni, porchetta, kebab, giocattoli e oggettistica, uccelli, anatre e coniglietti. Spazio anche alla fortuna con i biglietti della lotteria. E poi il lunapark, attrattiva per i giovani. Così fino a mezzanotte e passa. Buon divertimento nel segno di Sant’Erasmo.