Festa dell’Albero 2022, le iniziative del Comune di Matera

La “Festa dell’Albero“, nata per promuovere l’importanza della flora e contrastare l’inquinamento dell’aria, prevenendo il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità, sarà celebrata il prossimo 21 novembre anche nella città di Matera. L’amministrazione comunale aderirà a questa importante iniziativa al fianco degli istituti scolastici ( G. Pascoli, G. Minozzi- N. Festa, PG.Semeria, E.Fermi, F. Torraca, D.Bramante, L’ Albero Azzurro, Sacro Cuore) donando loro un albero con lo scopo di sensibilizzare gli alunni alla cura del verde.

“Con la ripresa della Festa dell’albero, il verde e la natura tornano al centro della didattica e del nostro impegno di amministratori – riferisce il Sindaco D. Bennardi- gli alberi sono fondamentali per la vita di una città e questo spesso i bambini lo capiscono meglio di noi adulti. Così, la Festa dell’albero torna per ricordare e testimoniare a tutti noi che l’ambiente può e deve rimanere il fulcro di ogni nostra azione. Quando si parla alle giovani generazioni, bisogna focalizzarsi anche su questi temi, poiché dobbiamo consegnare un territorio e un pianeta il più possibile in buona salute è una priorità per questa Amministrazione – prosegue l’Assesore all’istruzione -Valeria Piscopiello -. Si ringrazia l’ufficio Verde, gli insegnanti e i dirigenti scolastici che hanno aderito all’iniziativa sostenendo l’importanza di tale attività per la crescita del nostro futuro.

Il Comune di Matera patrocina inoltre una serie di iniziative organizzate da varie associazioni presenti in città, Slow Food Matera, IoStoConte, Coop, Soc. Il Sicomoro, l’Ass. NoiOrtadini e Amico Bosco che hanno programmato, insieme alle scuole IC Semeria e l’IC G.Pascoli, altre importanti iniziative di coinvolgimento e partecipazione.”

Elenco delle iniziative organizzate dalle associazioni patrocinate dal Comune di Matera per la Festa dell’Albero 2022:

Lunedì 21 novembre alle ore 10:00 Oliveta di Agna Le Piane con l’Ass. Slow Food Matera con la partecipazione di alunni dell’IC Semeria plesso Don Milani

Mercoledì 23 novembre 2022 ore 10:00 area verde IC G.Pascoli con alunni della primaria IC G.Pascoli con la partecipazione di di NoiOrtadini

Mercoledì 23 novembre 2022 ore 16:00 area verde via G.Parini con l'Ass. IoStoConte e la partecipazione degli alunni IC G.Pascoli

Giovedì 24 novembre 2022 ore 10:00 area verde IC Semeria plesso Manzi – La Martella con gli alunni della primaria IC Semeria con la partecipazione di NoiOrtadini

Sabato 26 novembre 2022 ore 10:00 – Area verde Residenza Brancaccio con la coop. Soc. il Sicomoro con la partecipazione degli ospiti della Residenza

Sabato 26 novembre 2022 ore 16:00 – Orto urbano in Vico Gioberti – Serra Venerdì con l'ass. NoiOrtadini e la partecipazione dell'Ass. Anziani Uniti di Matera.