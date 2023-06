Festa della musica ad Altamura con Ron e….

… Serena Brancale, ResExtensa Dance Company e BirbantBand in piazza Duomo, a partire delle 19.00 , ad Altamura per la festa della Musica sul tema ‘’ Viva la Vita’’. Gli organizzatori hanno fatto le cose per bene passando un po’ per vari generi musicali e fasce di età. Spazio anche alle realtà emergenti e questo è lodevole per consentire ai giovani di mettersi in luce e di confrontarsi con il pubblico, aldilà delle presenze e delle visualizzazioni social che in concreto- e raramente- portano a esibirsi in piazza. E poi confrontarsi con cantautori e gruppi che sono sulla breccia da tempo, non può che fare bene . Buon divertimento e passate parola.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE

La città di Altamura celebra la Festa della Musica! Il 21 giugno a fruizione gratuita nel centro storico, con RON, Serena Brancale, ResExtensa Dance Company e BirbantBand.

Vivi la vita! E’ il motto della Festa della Musica 2023, la fortunata iniziativa promossa e sostenuta dal MIC – Ministero italiano della Cultura e coordinata su tutto il territorio nazionale da AIPFM – Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica, per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo all’insegna della musica e della gratuità.

Per celebrare al meglio lo spirito della Festa della Musica, mercoledì 21 giugno la Città di Altamura ha scelto di riempire di grande musica e teatro danza le strade del centro, con spettacoli liberamente fruibili da tutti, cittadinanza e visitatori. Un cartellone artistico trasversale e di profilo, che va dallo stile unico di RON, icona del cantautorato italiano, al fascino talentuoso di Serena Brancale, polistrumentista, performer e compositrice caratterizzata dalla passione per il Soul, R&B e il Jazz, passando dall’energia travolgente della BirbantBand che fonde nelle sue performance musica e movimento. Ciliegina sulla torta, sarà la performance esclusiva di ResExtensa Dance Company, compagnia nota per le speciali e innovative danze acrobatiche ed altre esibizioni di grande bellezza e profondità. L’apertura dei concerti sarà affidata ad una realtà emergente del territorio.

La Festa della Musica di Altamura inizia dalle 19,00 in Piazza Repubblica con il live di Serena Brancale e con l’apertura di artisti emergenti, per poi spostarsi in Piazza Duomo alle 20,45 con le canzoni di Ron e lo spettacolo della Compagnia ResExtensa. A collegare le due piazze, i coinvolgenti percorsi musicali della BirbantBand, in un intenso e dinamico mix di funky, soul, latin e swing. Quattro tipologie di spettacolo per tutti i gusti e le sensibilità, in cui non mancheranno le interazioni fra i diversi artisti e le varie forme d’arte.

PROGRAMMA FESTA DELLA MUSICA

ALTAMURA (BA), 21 GIUGNO 2023

Ore 19:00 – Piazza della Repubblica

SERENA BRANCALE

+ Artisti emergenti del territorio

Ore 20:45 – Piazza Duomo

RON

Ore 22:15 – Piazza Duomo

RESEXTENSA DANCE COMPANY

Itinerante nel centro storico

BIRBANTBAND

PRESS KIT – foto, comunicato e grafiche

Ufficio Stampa

Website

Facebook

Instagram

Email