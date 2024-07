Festa del decennale nel Salento per il Pizza Village Music Festival

I patiti di un piatto universale, vanto della cucina italiana, avranno di che deliziarsi con il Pizza Village in programma dal 31 luglio al 4 agosto a Lecce, nella centrale via Mazzini, e poi dal 6 all’11 agosto all’Arena del mare della marina di Taviano. E il gemellaggio tra pizzaioli campani e salentini promette sfornate ai vari gusti, impasti e formati. E poi birra, in prevalenza, ma anche coca, aranciata, gazzosa e quello che più vi piace.Ma segnaliamo anche tanta buona musica con l’esibizione di gruppi che fanno divertire e ballare. Eccoli A Lecce il 31 luglio MCK, il 1 agosto Odi et amo (Carla Petrachi e Andrea Luperto), il 2 agosto Avvocati Divorzisti, il 3 agosto The Lesionati, il 4 Accasaccio. A Mancaversa il 6 agosto Havana Trio, il 7 agosto Bambini Latini, l’8 agosto Kawabonga, il 9 Accasaccio, il 10 Nessuna Pretesa, l’11 agosto Avvocati Divorzisti. E di questi ultimi abbiamo avuto modo di parlarne in altro servizio https://giornalemio.it/eventi/palchi-forensi-band-salentina-gli-avvocati-divorzisti-al-top/



PIZZA VILLAGE MUSIC FESTIVAL

LECCE

Dal 31 luglio al 4 agosto

PIAZZA MAZZINI

MANCAVERSA, marina di Taviano (Le)

Dal 6 all’11 agosto

ARENA DEL MARE

Grande traguardo per l’evento che festeggia 10 anni

Torna l’appuntamento che trasforma le piazze in un grande laboratorio a cielo aperto per la promozione e produzione della pizza artigianale da gustare ogni sera tra djset e concerti

Oltre 40 i pizzaioli salentini e campani pronti a sfidarsi di gusto alternandosi davanti ai 10 forni a legna allestiti per l’occasione.

<> dichiara Carmine Notaro, organizzatore di Pizza Village Music Festival in collaborazione con due aziende leader del territorio, Che Scena e Best Production, che daranno vita a scenografie e spettacoli musicali che faranno divertire il pubblico partecipante

Apertura dalle ore 19

*****

Il gusto della pizza artigianale, quaranta pizzaioli all’opera, musica e intrattenimento, ogni sera con un concerto differente. Torna anche quest’anno Pizza Village Music Festival, l’appuntamento che trasforma le piazze in un grande laboratorio a cielo aperto per la promozione e produzione della pizza artigianale, da gustare tra djset, musica e spettacolo: da mercoledì 31 luglio a domenica 4 agosto in piazza Mazzini a Lecce e da martedì 6 a domenica 11 agosto all’Arena del Mare di Mancaversa, marina di Taviano (Le). L’edizione 2024 segna un importante traguardo visto che il Pizza Village Music Festival festeggia i suoi 10 anni.

Quaranta pizzaioli sono pronti a sfidarsi di gusto alternandosi davanti ai 10 forni a legna allestiti per l’occasione, per undici serate da dedicare al sapore della migliore pizza artigianale. Così per l’ormai consolidato evento organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, con il sostegno della Regione Puglia, con il patrocinio di Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Comune di Taviano e Confcommercio Lecce, in collaborazione con Best production e Che scena.

IL GEMELLAGGIO SALENTO – CAMPANIA

A Pizza Village uno dei prodotti italiani più famosi e apprezzati al mondo diventa protagonista attraverso un inedito “gemellaggio”, tra Salento e Campania, al fine di promuovere e valorizzare le rispettive tradizioni, la qualità degli ingredienti e le tecniche usate nella preparazione. La manifestazione, infatti, vede all’opera anche quest’anno il gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce con il coordinamento di Marco Paladini della pizzeria “I Paladini” e Angelo D’Amico di “Spiriti Gourmet”, insieme ai maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano guidati da Luigi Pirozzi.

Presente anche una postazione Gluten & lactose free con pizza e birra senza glutine e mozzarella senza lattosio, con un forno a legna dedicato.



LA GRANDE FESTA DEL GUSTO CON OSPITI MUSICALI OGNI SERA DIFFERENTI

In entrambe le tappe, tutte le sere concerti e live show con ospiti sempre differenti.

A Lecce il 31 luglio MCK, il 1 agosto Odi et amo (Carla Petrachi e Andrea Luperto), il 2 agosto Avvocati Divorzisti, il 3 agosto The Lesionati, il 4 Accasaccio. A Mancaversa il 6 agosto Havana Trio, il 7 agosto Bambini Latini, l’8 agosto Kawabonga, il 9 Accasaccio, il 10 Nessuna Pretesa, l’11 agosto Avvocati Divorzisti.

LA PROMOZIONE DELL’ARTE DELLA PIZZA

Nel corso della manifestazione non mancheranno focus sulle differenze riguardanti il tipo di impasto e di lavorazione, nonché di cottura (molto veloce per la pizza napoletana, più lenta e blanda per quella salentina).

“La formula è semplice: pizza e musica nelle piazze, creando come sempre un ponte di gusto tra Salento e terra partenopea, attraverso un confronto ormai rodato. Pizza Village Music Festival rimane uno dei nostri più gustosi e popolari appuntamenti, anche quest’anno nel doppio appuntamento, Lecce e Mancaversa – dichiara Carmine Notaro, organizzatore dell’evento in collaborazione con due aziende leader del territorio, Che Scena e Best Production, che daranno vita a scenografie e spettacoli musicali che faranno divertire il pubblico partecipante. Semplicemente manteniamo saldo l’obiettivo: quello di far divertire e, al contempo, far conoscere di più e meglio la nostra pizza salentina con i suoi ingredienti di qualità, accanto alla già nota pizza napoletana che è patrimonio dell’Unesco”.

Apertura tutte le sere ore 19. Ingresso libero. Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram “Pizza Village” e al numero 0832 457864.

“Pizza Village” si avvale della collaborazione di aziende importanti, leader nazionali nel loro settore di riferimento, come Molino Casillo e La Salentina – Alimilk in qualità di main sponsor, Vega Discoteque in qualità di partner, e sponsor tecnici come Cursano, Löwenbräu, Leffe, Pensa Fernando, Isolp, Gel Gross, Cento pietre unite, Canaljet, Vico degli Scettici.

