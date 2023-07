Festa all’ Ottava con il Pool Party al Jogo Village

Stavolta le condizioni meteo sono da serata tropicale e con le luci e i ritmi giusti della dance che non passa mai di moda. Dove ? Ma al Jogo Village, naturalmente, dove Florindo Pilone e Nicola De De Feudis sono pronti con una scaletta esplosiva, in caldo dal 24 giugno scorso https://giornalemio.it/eventi/e-qui-la-festa-sabato-24-giugno-al-jo-go-village/. La campagna di prenotazione è già partita con inviti ammiccanti ” Quest’anno l’Ottava la festeggiamo al jogo village”, ” Sabato 8 tutti al jogo village a ballare la dance degli anni ’70,’80 e ’90” e ”Se l’8 luglio non venite al Jogo village non sapete cosa vi perdete”. Per saperlo non c’è che una maniera, andarci e ballare e divertirsi fino a domenica mattina…