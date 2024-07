Festa a San Mauro Forte per i 140 anni della Società Operaia di Mutuo Soccorso

Era il lontano 1884 quando a San Mauro Forte (Matera), come in tante altre realtà del Paese, fu fondata una sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Incoraggiamento, con lo scopo di fornire ad operai ed artigiani assistenza in caso di malattia, invalidità, disoccupazione o cessazione del lavoro. Associazione di operai, impiegati, piccoli commercianti, insegnanti e lavoratori della terra, accomunati dallo spirito di solidarietà e di fratellanza, che oltre ad assolvere ad un ruolo assistenziale e previdenziale, ha svolto anche un compito di promozione di istruzione e moralità dei soci attraverso iniziative varie (conferenze, corsi serali gratuiti, letture collettive di libri e giornali) che ne elevassero il livello di istruzione e conoscenze culturali. Ed è proprio per ricordare il 140° anniversario della costituzione del locale sodalizio che, sabato prossimo -3 agosto, nel “paese del campanaccio” si svolgerà una manifestazione, che gode del patrocinio del Comune, e che- come ci riferisce il presidente Rocco Piliero- “avrà inizio con una messa che sarà officiata alle ore 10,00 nella Chiesa Madre a cui seguirà la deposizione di una corona in onore dei Caduti di tutte le guerre presso il monumento che si erge nella Villa comunale”. Nel pomeriggio (intorno alle 17,00) è prevista, prima “l’accoglienza in Piazza Caduti- delle delegazioni delle SOMS provenienti da altri comuni”, quindi a seguire con esse “sarà effettuata una passeggiata per le vie del centro storico assistiti da una guida.” Alle 19,00 – il programma della manifestazione prevede la partecipazione alla “inaugurazione della personale di Cristina Fiortabacco curata da Carvanart Lucania“, mentre alle 20,00 -in Piazza Caduti- si svolgerà un “incontro pubblico con la presenza delle autorità cittadine” che sarà concluso dal presidente Rocco Piliero. La giornata dedicata al 140 anniversario del sodalizio si concluderà con una degustazione di prodotti locali presso gli stand appositamente predisposti e la musica del duo “Tonino & Torino“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.