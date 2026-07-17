Fesc coll? A La Martella si sta freschi. A tavola con la cena di comunità

40-45- 48 ? C’è da giocarsi i numeri al Lotto sulla ruota di Bari, che è la più vicina, per i gradi di temperatura che invitano a rallentare le attività e a bere acqua fresca, una bibita o una bella fetta di anguria o ”mellone d’acqua” come dicevano i materani di un tempo e quelli che ne hanno ereditato cultura e tradizioni al borgo La Martella. E lì sabato 18 con la cena di comunità in piazza Montegrappa tavola imbandita a menù fisso, obbligatorio per i commensali- che dovranno prenotarsi- portare da casa un dolce e una bottiglia di vino e indossare camicia o maglietta in rigorosa livrea bianca. E il brindisi a tavola, con taglio finale delle torte, apre alla intensa stagione del cartellone estivo martellese. Ne sapremo di più all’insegna dell’amicizia, dell’accoglienza, della convivialità, di musica e di sorprese.



L’ANNUNCIO DELL’APPUNTAMENTO

Comincia ufficialmente con LA CENA DI COMUNITA’ il programma estivo 2026 “QUI A LA MARTELLA STIAMO INSIEME…….STIAMO FRESCHI”.

CENA DI COMUNITA’ che arriva alla V edizione, 500 ospiti che degusteranno piatti della cultura contadina e quest’anno in occasione di Matera Capitale del Mediterraneo e del dialogo tra i popoli all’interno delle portate è previsto anche una degustazione della cucina marocchina.

L’intento della CENA DI COMUNITA’ e quello di “fare comunità”, con ospiti che siederanno vicino ad altri ospiti che non conoscono per poi conoscersi e vivere insieme una serata che li proietterà in una nuova dimensione.

La serata sarà ricca di sorprese che coinvolgerà piccini ed adulti, si Canterano balli e canti della vecchia cultura contadina.

Si ricorda agli ospiti che saranno presenti alla CENA di indossare rigorosamente una t-shirt o una camicia bianca

