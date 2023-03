Ferrandina: ultima tappa di “I love Bronx”, il teatro che incontra la periferia

“I love the Bronx” è il progetto di teatro itinerante del regista Nicola Ragone che porta in scena le storie là dove sono nate (https://giornalemio.it/eventi/i-love-the-bronx-le-periferie-di-lauria-potenza-tito-e-ferrandina-si-raccontano-in-3-spettacoli-teatrali/). Ultima delle tre tappe di questo viaggio con cui si riscrivono storie dentro le geografie: Macchia di Ferrandina. Sabato 4 marzo, alle ore 19, il cineteatro Bellocchio di Ferrandina ne ospiterà il racconto. Una riflessione sul concetto di periferia per puntare i riflettori sulle narrazioni quotidianamente generate nelle aree al margine. L’ingresso è libero ma è consigliato prenotarsi al seguente link: https://bit.ly/3InOeLc.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.