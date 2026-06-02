Ferrandina sabato 5 giugno con una sfilata di moda innovativa

Il tema scelto per l’evento parla di metamorfosi tra i dolci sospiri, che meriterebbero una Igp che continua a restare sui vassoi delle pasticcerie, e di una tintura alla majatica con bottoni salvavita che destano tanto interesse perché legano tradizione e professionalità stilistica all’innovazione. L’appuntamento è per sabato 5 giugno , alle 19.00, in piazza Plebiscito, poi per il centro storico di Ferrandina fino al chiostro di San Domenico. Durante la serata il pubblico -come riporta l’esauriente comunicato- potrà ammirare creazioni sartoriali contemporanee, installazioni artistiche, performance, contenuti multimediali e i risultati di un percorso che ha coinvolto in modo sinergico gli istituti scolastici superiori del territorio e Venuste Italy SRLS, realtà che sviluppa il brand di moda sostenibile Made in Italy Velvet Phoebè. Colori, eleganza, la grazia e il portamento delle indossatrici e l’inevitabile tentazione di assaggiare olive maiatiche e i sospiri,naturalmente…



IL COMUNICATO STAMPA

“Metamorfosi tra i sospiri”-Tintura alla Majatica e bottoni salvavita: il 5 giugno a Ferrandina sfila la moda del futuro

Sarà una sfilata narrativa e itinerante, in programma venerdì 5 giugno,tra le vie del centro storico, con approdo finale nella cornice monumentale del Chiostro di San Domenico, a segnare il culmine di Metamorfosi tra i Sospiri, il progetto d’avanguardia sostenuto dal Comune di Ferrandina che unisce formazione, sperimentazione scientifica, creatività e identità territoriale.

Durante la serata il pubblico potrà ammirare creazioni sartoriali contemporanee, installazioni artistiche, performance, contenuti multimediali e i risultati di un percorso che ha coinvolto in modo sinergico gli istituti scolastici superiori del territorio e Venuste Italy SRLS, realtà che sviluppa il brand di moda sostenibile Made in Italy Velvet Phoebè.

L’iniziativa, si propone come un modello strategico replicabile, capace di gettare un ponte solido e strutturato tra il mondo della scuola, il tessuto produttivo e le istituzioni.

Al centro del percorso vi è una straordinaria sperimentazione sui materiali che unisce la tradizione agricola all’innovazione tecnica. L’oliva Majatica di Ferrandina, simbolo identitario del territorio, cessa di essere solo un prodotto agroalimentare per farsi materia viva di ricerca: l’indirizzo Chimico dell’Istituto tecnico, grazie a una felice intuizione del tutor aziendale Mary Pavese, ha sviluppato speciali tinture naturali estratte proprio dalla Majatica, utilizzate per colorare lenzuola vintage destinate alla creazione di esclusivi capi d’alta moda da sfilata.

Accanto alla dimensione tessile ed eco-sostenibile, il progetto esprime un’anima fortemente tecnologica grazie all’indirizzo Elettronica. Gli studenti hanno infatti progettato un prototipo di bottone elettronico integrabile nei tessuti, pensato come dispositivo per la sicurezza personale grazie a funzioni avanzate di allarme e geolocalizzazione. Ogni istituto ha contribuito secondo le proprie specificità, occupandosi dello sviluppo tecnologico, delle analisi chimiche, del supporto tecnico-organizzativo (Istituto Professionale) e della documentazione audiovisiva e narrativa dell’intero percorso (Liceo Scientifico).

Un apporto fondamentale alla ricerca materica e scenografica è stato offerto dalla tutor aziendale e artista Mary Pavese, che ha guidato gli studenti nelle installazioni artistiche e nei totem visivi che trasformeranno il centro storico di Ferrandina in un’esperienza immersiva.ù



La vera forza di “Metamorfosi tra i Sospiri” risiede nella sua visione di lungo termine. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e dei partner non è limitato alla celebrazione di un evento finale, bensì punta a radicare una struttura stabile capace di trattenere i talenti e generare valore economico.

È infatti attualmente in fase di studio la nascita di un laboratorio permanente in forma di startup innovativa. Questa nuova realtà imprenditoriale sarà dedicata alla ricerca e allo sviluppo nei campi della wearable technology, della chimica applicata ai tessuti e dell’innovazione creativa, configurandosi come uno sbocco occupazionale concreto e immediato per i giovani diplomati degli istituti superiori di Ferrandina, mettendo a sistema in modo definitivo il trinomio scuola-territorio-impresa.

I cinque capi realizzati con le tinture naturali ottenute dalla Maiatica di Ferrandina saranno messi in vendita e l’intero ricavato sarà devoluto direttamente alle scuole coinvolte per sostenere le attività laboratoriali e didattiche future. I capi potranno inoltre essere ordinati successivamente, permettendo così di proseguire e sostenere nel tempo il progetto di ricerca territoriale e tessile.