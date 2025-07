Ferrandina (MT9 La “Settimana dello Sport 2025”

Sarà una settimana all’insegna dello sport, condita da cultura e inclusione sociale, quella che si prepara a vivere Ferrandina a partire dal 7 agosto.

Torna, infatti, l’iniziativa la Settimana dello Sport: sette giorni dedicati alla promozione dell’attività fisica, della cultura sportiva e del benessere, con un programma pensato per coinvolgere cittadini di ogni fascia d’età e interesse.

Si parte venerdì 1 agosto con l’apertura ufficiale al Campo Santa Maria, alle ore 21.30, con le associazioni che sfileranno in parata, prima dell’accensione della fiaccola dei Giochi e dei saluti istituzionali. A fare da cornice alla cerimonia uno spettacolo di danza aerea e per i più piccoli gonfiabili e zucchero filato. Poi spazio alle gare di pugilato, atletica, basket, calcio. L’inaugurazione sarà preceduta, alle ore 19.30 da una partita di pallacanestro in carrozzina al Palazzetto dello sport.

Sabato 2 agosto si passa dalla pista del mini pump track in piazza Plebiscito,al torneo di scacchi sotto i Portici, al giro di Ferrandina in bici, prima di cedere il testimone alla Passeggiata della salute, l’ un’iniziativa a sostegno della “Race for the Cure 2025”, per unire sport e solidarietà.

Domenica 3 si fa un salto nel passato con la giornata dedicata a “I giochi di una volta”. In piazza Plebiscito, dalle ore 18,30 alle ore 20,30, bimbi e ragazzi potranno sfidarsi in giochi tradizionali, a cura de Lo Scoiattolo Aps con la collaborazione di Mario Pallotta, come corsa coi sacchi, cerchio, linea, monopattino. I più coraggiosi potranno anche mettersi alla prova con La cuccagna dei piccoli, prima di cedere il campo, alle ore 21.30, alla terza edizione di “Ferrandina in cima alla cuccagna”, la gara a squadre a cura de Lo Scoiattolo Aps.

Lunedì 4 agosto tutti al campo Kobe Bryant per le finali dei tornei di basket e di bocce. Martedì 5, invece, sarà la giornata dedicata alle finali di Tennis e Volley (villa Mattei).

Mercoledì 6 agosto, una serata che unirà la passione sportiva al divertimento musicale in Piazza Plebiscito, con alle 21 la presentazione della squadra di serie D Asd Ferrandina 17890, un momento di orgoglio per la comunità e alle ore 22 Leandro Ghetti in concerto – Tributo a Lucio Battisti, per concludere la serata in musica.

La Settimana dello Sport si concluderà al Campo Santa Maria, giovedì 7 agosto, alle ore 19, con il 3° Memorial Dirago, in ricordo di Giuseppe, fedelissimo della curva rossoblu prematuramente scomparso.

Parallelamente agli eventi sportivi, dall’1 al 4 agosto sarà allestita la mostra mercato di libri per l’infanzia e l’adolescenza dedicati allo Sport, a cura di 365 Storie, “Tutto lo sport in un libro”. Un’occasione per scoprire storie e avventure legate al mondo dello sport, stimolando la lettura e la passione per l’attività fisica anche attraverso la cultura.

La “Settimana dello Sport 2025”, insomma, non sarà solo un’occasione per praticare diverse discipline, ma un vero e proprio inno ai valori dello sport: lealtà, spirito di squadra, inclusione e solidarietà. L’evento si preannuncia come un momento di aggregazione e festa, capace di rafforzare il senso di comunità e di celebrare il talento sportivo locale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.