Ferrandina la terza edizione de “La Domenica del Villaggio”

Domenica 21 settembre 2025, a partire dalle ore 10:00 presso Largo Purgatorio a Ferrandina (MT), torna “La Domenica del Villaggio”, evento gratuito e aperto a tutti, organizzato da Lo Scoiattolo APS con il patrocinio del Comune di Ferrandina, all’interno del cartellone estivo Estarte 2025.

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa si propone come un’occasione per vivere una giornata di comunità, condivisione e riscoperta delle tradizioni locali, attraverso attività pensate per tutte le età.

Il programma prevede:

• Ore 10:00 – Avvio della “pummarola di comunità”: preparazione collettiva della salsa di pomodoro, laboratori, giochi, promozione del territorio, antichi mestieri, trucca bimbi, mascotte, balli e tanta animazione.

• Ore 15:00 – Spettacolo delle bolle di sapone e teatro dei burattini.

• Ore 18:00 – Spettacolo teatrale all’aperto “Per un battito d’ali” con Carmen e Rustichello, a cura dell’associazione Room to Play, pensato per un pubblico di famiglie e bambini.

Lo Scoiattolo APS è un’associazione di promozione sociale attiva a Ferrandina e sul territorio lucano, nata con l’obiettivo di valorizzare la cultura locale, promuovere l’inclusione sociale e offrire opportunità educative, ricreative e comunitarie rivolte a tutte le fasce d’età. Attraverso eventi, laboratori e progetti partecipativi, Lo Scoiattolo lavora per rafforzare il tessuto sociale e creare spazi di incontro e crescita collettiva. La “Domenica del Villaggio” ne è un esempio concreto: un evento che coniuga festa, tradizione e solidarietà.

L’evento è organizzato in collaborazione con L’ANCORA – Associazione Volontari Ferrandinesi, realtà da anni attiva nel supporto alle persone con disabilità, che affiancherà le attività promuovendo inclusione, partecipazione e sensibilizzazione.

Una giornata per stare insieme, riscoprire il valore della comunità e offrire uno spazio di divertimento accessibile a tutti, in cui nessuno resta indietro.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.