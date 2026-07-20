Ferrandina inno alla gloria. Il Fiati Festival per gli 80 anni della Repubblica

E il concerto di domenica 26 luglio a Ferrandina, per la conclusione del Fiati Festival, è un degno tributo e sostegno alla Costituzione italiana, che compie 80 anni, tra sinceri auguri da quanti sanno che difenderla significa tutelare diritti e libertà democratiche e altri, che pur ci hanno giurato sopra, ignorano lo stato di diritto nel solco di una deriva autoritaria che sta segnando la vita delle istituzioni internazionali ed europee e con le guerre in corso che ne sono l’esempio più evidente. Ma c’è la musica, che non ha confini, che annovera composizioni e spartiti capaci di tenere alti armonie e legami tra i popoli. E il fiati festival di Ferrandina, sapientemente organizzato e con un programma vario e interessante,è tra questi. Si comincia da giovedì 23, come riporta l’esauriente comunicato stampa preceduto da un manifesto davvero efficace nella grafica, che riassume appieno lo spirito e i valori del festival.W la Repubblica, la buona musica con l’Inno degli Italiani e dei tanti musicisti che continuano a renderle omaggio.



IL COMUNICATO STAMPA

Il Fiati Festival Ferrandina dal 23 al 26 luglio 2026 celebra gli 80 anni della Repubblica

Quattro giorni di concerti e musica che uniscono tradizione bandistica, comunità e memoria civile

Dal 23 al 26 luglio 2026, Ferrandina torna a essere la capitale della musica per fiati con il Fiati Festival Ferrandina. La manifestazione, nata in continuità con il Raduno Nazionale delle Bande da Giro, avviato nel 1970 da un’idea del maestro Giuseppe Mascolo, si conferma un punto di riferimento nazionale per gli appassionati. Dal 2023, il Festival è ufficialmente incluso nell’elenco del Patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata, a testimonianza del suo immenso valore storico e sociale.

L’edizione di quest’anno assume un significato ancora più profondo: celebrare, in concomitanza con le gli 80 anni della Repubblica Italiana, la tradizione bandistica – da sempre veicolo di democrazia, cultura e riscatto sociale – proiettandola verso la contemporaneità.

Il festival, coordinato artisticamente dall’Associazione Culturale Mnemosine, propone un cartellone ricco di concerti, spettacoli narrativi e momenti istituzionali, con la partecipazione di prestigiose realtà bandistiche e corali.



L’apertura ufficiale è giovedì 23 luglio, ore 21, nel chiostro di San Domenico con i saluti istituzionali del sindaco Carmine Lisanti e dell’assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase, introdotti dal Presidente dell’Associazione “Mnemosine” Francesco Mauro Coviello. A seguire, l’introduzione affidata al Maestro Fulvio Creux dal titolo: “Storie di fiati e di piazze: identità, evoluzione e valore delle Bande” . Poi spazio alle note del Gran Concerto Bandistico Ernesto De Martino diretto dal m° Ponzio e della Fanfara del Comando Scuole A.M. – 3ª Regione Aerea Bari diretta dal m° Cotugno.





Venerdì 24 luglio doppio appuntamento: alle ore 20:30 in Chiesa Madre con il Concerto del Coro e Quintetto di Ottoni “San Giovanni Paolo II”, con l’organista Cristiano Tota e la direzione del M° Giulio Giannelli e alle ore 21:30 in Piazza Plebiscito) con lo spettacolo narrativo “Il bosco della Repubblica”, una favola musicale, realizzata nell’ambito del Progetto PON “L’officina delle parole” scritta dal m° Leo Capezzuto ed eseguita dall’Orchestra di Fiati del Cilento, con le voci recitanti degli alunni della Scuola Primaria I.C. D’Onofrio coordinati dalla maestra Maria Carmela La Cava, le animazioni di Alessandra Uricchio e la partecipazione straordinaria del Coro Giovanile Anima Voice Aps. A seguire, la stessa orchestra, diretta dai maestri Capezzuto e Schiavo, omaggerà il grande cinema con il concerto “C’era una volta… Ennio Morricone”.



Sabato 25 luglio, sarà la partecipazione della Banda Musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a impreziosire il Fiati Festival Ferrandina 2026. La parata inaugurale partirà alle ore 21 dalla Scuola D’Onofrio e si snoderà lungo tutto corso Vittorio Emanuele II, con l’omaggio ai Caduti in guerra e il saluto alla città, in piazza Plebiscito, alla presenza delle autorità civili e militari. Poi spazio alla musica con il concerto della Banda musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria, diretta dal Primo Dirigente M° Fausto Remini.



Il festival si conclude in grande stile domenica 26 luglio (Piazza Plebiscito, ore 21:30) con il concerto per coro e orchestra di fiati “Gloria, Gloria e Trionfo ai nostri Eroi”: uno spettacolo originale ideato per celebrare l’80° Anniversario della Repubblica. Sul palco salirà l’Orchestra di Fiati Mnemosine diretta dal M° Fulvio Creux, accompagnata da una straordinaria unione corale: il Coro Anima Voice (M° Nicola Milano), il Coro Giovanile Anima Voice Aps (M° Mariella Allegretti, l’Associazione Corale Cantori Materani (M° Alessandra Barbaro) e la Polifonica Totus Tuus (M° Maria Felicia Urga).



“Con l’edizione 2026 – dichiara il sindaco Carmine Lisanti- l’Amministrazione Comunale rinnova l’impegno a valorizzare la tradizione bandistica come strumento di democrazia, educazione alla convivialità e crescita sociale. Il Fiati Festival Ferrandina 2026 si conferma luogo di bellezza condivisa, dove la musica torna a essere comunità, memoria e futuro. La cittadinanza, gli appassionati e i visitatori sono invitati a partecipare alle quattro serate, che trasformeranno Ferrandina in un grande palcoscenico a cielo aperto”.