Ferrandina: a teatro “Le Colonne sonore del cinema italiano”

Il 2024 di A Mimì Teatro Festival Ferrandina si apre in musica con “Le colonne sonore del cinema italiano”. L’appuntamento al CineTeatro Bellocchio è per venerdì 5 gennaio. A proporre questo viaggio in note è il Quartetto Saverio Mercadante, diretto dal maestro Rocco Debernardis. “Alcune colonne sonore rimangono memorabili nella storia del cinema –si legge in una nota– e alcuni sodalizi celebri tra compositori e registi sono diventati tratto distintivo della filmografia di questi ultimi: Bernard Herrmann per Alfred Hitchcock, Nino Rota per Federico Fellini, Ennio Morricone per Sergio Leone e per Giuseppe Tornatore, John Williams per Steven Spielberg e Nicola Piovani per Roberto Benigni. In questo spettacolo il Quartetto Saverio Mercadante che vedrà Leo Binetti al pianoforte, Giampaolo Caldarola al sassofono baritono, Rocco Debernardis al clarinetto e Antonio Mambelli alle percussioni, propone alcune delle più belle colonne sonore dei capolavori della filmografia italiana. Lo spettacolo si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.00 e inizio alle ore 20.30. Il costo del biglietto è di 10 euro per la platea e di 8 per la galleria; per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4. I biglietti dello spettacolo saranno disponibili al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21. Online su: https://noiticket.botteghinoweb.com/tn_spettacolo.php?id=5774 . Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.