Leonardo ‘Dino’ Plasmati globettrotter materano affermato della musica di qualità ha il pregio di legare qualità, grandi interpreti al coinvolgimento e lo ha fatto (ormai è tradizione) con il concerto di Natale all’auditorium ” Raffaele Gervasio. E quest’anno l’appuntamento ha coinciso con i 10 anni dell’associazione jazzistica materana ” Mifajazz” e, naturalmente, con il decennale del concerto natalizio. Per l’occasione la Ljp big band, diretta da Dino, che sul palco è un moto perpetuo, si sono esibite due artiste di levatura internazionale come Joy Garrison e Fatimah Provillon, cantati di Gospel e Jazz note al grande pubblico. Nel loro repertorio tanti cantanti nel solco di Jesus…tra le luci e i ritmi dell’orchestra e il buio di una notte di natale illuminata dalle stelle del jazz. Due ore e passa di concerto, contrassegnato da applausi,alle cantanti e all’orchestra. Al termine gli auguri per un felice Natale, con calici di spumante e una fetta di megapanettone . E che sia un 2020 ricco di tanta buona musica, come quella che ci riserva puntualmente Dino con concerti e nuove incisioni.