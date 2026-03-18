Federicus 2026 ritorna ad Altamura dal 2 al 4 ottobre

E il motivo, per necessità e opportunità, è legato ai tanti cantieri in corso che contrassegnano il centro storico di Altamura. La nota della società organizzatrice Fortis Murgia su questo punto è esplicita. ”Un cambiamento significativo- riporta la nota- rispetto alla tradizionale collocazione di fine aprile, reso necessario dalla presenza di importanti cantieri di riqualificazione e ripavimentazione ancora in corso nel centro storico, finanziati nell’ambito del Pnrr…Lo spostamento a ottobre è una scelta responsabile e condivisa con l’amministrazione comunale, pensata per garantire piena sicurezza dei visitatori, dei figuranti e di tutte le realtà coinvolte, senza rinunciare alla qualità e alla magia che da sempre contraddistinguono Federicus”. Naturalmente c’è tempo per un programma all’altezza delle attese. Fortis Murgia annuncia novità ”con un programma che unirà tradizione, spettacolo e rievocazione storica, mantenendo intatto lo spirito che ha reso Federicus uno degli eventi più attesi e partecipati della Puglia e dell’Italia”. Attendiamo squilli di tromba e rulli di tamburi.