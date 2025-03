Federicult in tipografia (e non solo)…in attesa di Federicus

Il grande imperatore, Federico II di Svevia, a tavola pasteggiava con la cultura in tutte le sue espressioni e la sua Corte è stato un crogiulo di saperi che ha segnato la storia dell’ Europa. Ad Altamura dove da un po’ gli dedicano ” Federicus”, quest’anno il 25 aprile, una festa medievale che richiama visitatori da ogni dove gli organizzatori di Fortis Murgia hanno allestito una ”tavola” di preparazione all’evento. E così il primo piatto degli appuntamenti di “Federicult”, la rassegna che anticipa Federicus, sarà servito il 29 marzo presso la Tipografia Portoghese, i restanti quattro presso la Chiesa Santa Croce. Tutti gli eventi inizieranno alle ore 18.30. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Avanti…



Altamura, 25 marzo 2025

Federicult 2025, al via gli appuntamenti culturali di “Federicult”

In attesa del maestoso Corteo Medievale, che il 25 aprile riporterà Altamura all’epoca di Federico II,

l’APS Fortis Murgia inaugura Federicult 2025, il ciclo di incontri culturali che anticipano e

arricchiscono la XII edizione di Federicus.

Giunto a una nuova edizione, Federicult è molto più di un preludio: è un invito a esplorare il Medioevo

con strumenti moderni, tra storia, musica e comunicazione. Il programma, articolato in cinque

appuntamenti, ospita studiosi, artisti e studenti delle scuole superiori, offrendo uno sguardo

trasversale e coinvolgente sulla figura di Federico II e sul suo tempo.

Il programma

Sabato 29 marzo – Antica Tipografia Portoghese

Marco Brando

Medi@evo: Federico II e l’età di mezzo fra mass media e cultura di massa

Giornalista e saggista, Brando inaugura Federicult con una riflessione su come la figura di Federico II e

il Medioevo vengono letti, reinterpretati (e a volte distorti) dai mezzi di comunicazione moderni.

Venerdì 4 aprile – Chiesa Santa Croce

ITES “Genco”

L’economia nel XIII e XIV secolo. La legislazione federiciana e il gioco d’azzardo

Gli studenti dell’ITES affrontano il tema delle attività mercantili, bancarie e normative nell’Europa di

Federico II, con uno sguardo originale sul controllo del gioco d’azzardo.

Sabato 5 aprile – Chiesa Santa Croce

Giuseppe Lattante e il Gruppo Vocale Viri Cantores

De gregoriano: lineamenti storico-musicali del canto gregoriano

Un’immersione nella tradizione musicale liturgica medievale: parole, storia e voci per comprendere

l’origine e la potenza spirituale del canto gregoriano.

Venerdì 11 aprile – Chiesa Santa Croce

IP “De Nora Lorusso”

Il cibo e il Medioevo

Gli studenti dell’indirizzo alberghiero propongono un itinerario tra sapori, abitudini e ritualità

alimentari del tempo di Federico II, tra banchetti regali e vita quotidiana.

Sabato 12 aprile – Chiesa Santa Croce

Francesco Pio Pistilli

Passando per Roma… L’evergetismo di Federico II nel Regnum Siciliae

l professor Pistilli analizza il concetto di evergetismo come strumento politico e culturale nel governo

federiciano: il dono pubblico come espressione di potere e prestigio.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 18:30. L’ingresso è libero fino a

esaurimento posti.

Floriana Maffei

Ufficio Stampa APS Fortis Murgia