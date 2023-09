Fede, fedi, fuochi e concerti per S.Eustachio

L’associazione ” Maria Santissima della Bruna” ha messo a punto davvero intenso, interressante e vario per i festeggiamenti in onore del Patrono di Matera Sant’ Eustachio, valorizzandone il culto con un intenso programma religioso, gli aspetti legati all’unità della famiglia ( con il rinnovo delle promesse di matrimonio dai 10 ai 60 anni di matrimonio) , con una serie di eventi musicali e di cabaret di vario genere e con i fuochi di artificio che si terranno all’interno dello stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno’. Una scelta obbligata, quest’ultima, in attesa che si trovi una soluzione definitiva e percorribile per riportare quell’evento- che riguarda anche la festa della Bruna- nei luoghi della tradizione. Servono volontà, credibilità e buon senso nei luoghi decisionali per farlo. Che i Santi Patroni provvedano…



Comunicato Stampa

Il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Bruno Caiella, unitamente al delegato arcivescovile Don Francesco Di Marzio e al Comitato Esecutivo, è lieto di comunicare che dal 15 al 20 settembre p.v. si svolgeranno i festeggiamenti in onore di Sant’Eustachio e familiari martiri: il calendario, già pubblicato sul sito ufficiale festadellabruna.it ,è davvero ricco di appuntamenti.

Le celebrazioni religiose si terranno nella Basilica Cattedrale, con il triduo di avvicinamento dal 17 al 19 settembre, in cui, al termine di ogni appuntamento eucaristico, verranno consegnate le pergamene per il rinnovo delle promesse matrimoniali alle coppie che festeggiano, quest’anno, il loro 10°, 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio.

Mercoledì 20 settembre, giorno della Festa di Sant’Eustachio, il programma prevede il concerto bandistico “Città di Matera” alle ore 17.00, la celebrazione religiosa presieduta da S.E. Mons. Caiazzo alle ore 18.30, la Processione della Sacra Immagine del Santo patrono per le vie del centro cittadino e, alle ore 22.00 – presso lo Stadio comunale XXI Settembre, lo spettacolo piromusicale a cura della Pirotecnica Coleangelo Fireworks di Avigliano (PZ).

In Piazza San Francesco d’Assisi, tutte le sere alle ore 21:00, avranno luogo i cinque eventi collaterali:

Venerdi 15 settembre: Behind the Saint, Concerto live

Sabato 16 settembre: Gli Amarimai, Concerto live (musica popolare)

Domenica 17 settembre: Dino Paradiso, Spettacolo comico “Mai io sono lucano” (summer tour 2023)

Lunedì 18 settembre: Lucio & Lucio, Concerto live (tributo a Battisti e Dalla)

Martedì 19 settembre: Midorii, Concerto live (cantautrice italiana).

Nell’augurare a tutta la cittadinanza una serena Festa, si ringraziano i soci promotori, le autorità civili e militari, gli sponsor e quanti collaborano proficuamente e non fanno mancare il loro supporto a quest’Associazione: Evviva Sant’Eustachio, “colui che produce buone spighe”.

IL PROGRAMMA

