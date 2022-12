Fede e Tradizione: Statua della carro in mostra in via del Corso

Sono stati di parola e un assaggio della storia della festa della Patrona Maria Santissima della Bruna, legata ai manufatti del carro trionfale di cartapesta, la si può ammirare in via del Corso a Matera in un clima natalizio che proietta all’evento più atteso dai materani: il 2 luglio. Su iniziativa dell’Associazione ”Fede e Tradizione” una statua di 10 anni fa è in mostra presso il negozio ”Bimbi”, nella centrale via del Corso. A comunicarlo Il presidente del sodalizio, presentato nei giorni scorsi, Marco Rubino, il presidente onorario Mimì Andrisani e il consiglio direttivo. Nella vetrina è esposta la statua del Cristo Benedicente, che faceva parte della ”scena” realizzata dalla famiglia Daddiego per il carro del 2012. Il ”sacro” cimelio fa parte della collezione dei fratelli Rubino. ”E’ la statua di Gesù Cristo – informa l’Associazione- che con la mano destra indica ”La Via”, su cui si basa tutta la dottrina della chiesa cattolica, che è quella della fratellanza,della solidarietà, dell’accoglienza, del rispetto del prossimo, dell’altruismo, della difesa del bene comune e del perdono. L’occasione – aggiungono dall’Associazione – è gradita per augurare a tutti un Santo Natale e un felice anno che verrà”. A mmogghj a mmogghj…