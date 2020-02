Se in piazza Vittorio Veneto l’animazione è garantita dal mercatino delle occasioni di ogni epoca, fondato dal vulcanico e tenace Paolo Paladino, nei Sassi – e in piazza San Pietro Caveoso in particolare- c’è la calda voce dello chansonnier materano Pasquale Pozzuoli che scalda ulteriormente una domenica di febbraio dal sole primaverile, caratterizzata dal passaggio di piccole comitive, sportivi che fanno jogging. E così intonare ” Nel Sole ” dell’internazionale Albano è un tutt’uno con il cielo azzurro, accompagnato dall’armonia delle corde della chitarra. E il preludio, lo auspichiamo, a una stagione che attende d risalire la china dopo la inevitabile flessione, seguita alla chiusura dell’anno da capitale europea della cultura, alla bassa stagione e a quella assenza di programmazione strutturale che è il tallone di Achille ”cronicizzato” della nostra offerta. Matera, comunque, continuerà a essere meta turistica, e quest’anno , come ripetiamo da tempo, riceverà il ritorno atteso del lancio-previsto l’8 aprile- del film girato anche a Matera ” No Time do die” con James Bond. Al momento, e ci sembra improbabile, non sono annunciate presenze dei protagonisti del film e nè l’organizzazione di eventi “di rilievo” . E la cosa, in assenza di cultura di impresa di spessore internazionale, non ci sorprende più di tanto. L’uscita del film, comunque, servirà a rafforzare quell’esordio della stagione turistica che coincide con la primavera, l’avvio del turismo scolastico e via elencando. A Pasquale Pozzuoli l’invito a ripassare brani e colonne sonore dei 25 film di 007, cominciando dall’arcinoto ” Goldfinger”.

Il link dello spot del film

https://www.facebook.com/groups/673361526137687/permalink/1694102474063582/?sfnsn=scwspmo&extid=YU6kVzvzB6Bb3J5c&d=n&vh=i