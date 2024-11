Farmer Night Sud: A Teano, l’incontro con il mondo agricolo con spettacoli e ed enogastronomia.

“Farmer Night Sud”: è il primo evento in Provincia di Caserta dedicato al mondo agricolo che si svolgerà a TEANO in vista delle festività natalizie, il 14 dicembre 2024. “Sarà un’occasione di divertimento e convivialità -si legge in una nota- aperto agli agricoltori non solo della Campania ma anche delle Regioni limitrofe (Lazio, Puglia, Molise e Basilicata), il tutto accompagnato da buon cibo e tanta musica. Si partirà dalla mattina: alle ore 09:30 è previsto il raduno sulla Strada Provinciale 329 nel territorio comunale di Teano (CE), dalle ore 12:00 è possibile accedere all’area food con: primo piatto, panino e bibita a scelta. Alle ore 14:00 partirà l’esibizione dei trattori. Alle ore 19:00 inizia la serata con l’illuminazione dell’albero di Natale che sarà seguito dallo spettacolo dei fuochi pirotecnici, dopo il quale vi sarà l’apertura della torta. Alle 21:00 parte la musica a cura del DJ Set Mark F, con l’apertura dell’angolo bar a curato da Moonlight. L’evento si concluderà con la sfilata e la premiazione della Contadini e del Contadino più belli. Inoltre, si avrà la presenza di quattro agri influencer di Terra di Lavoro: Piero Farm, Gomiero Farm, Maria Pezone e Maria Cioffi, i quali presenteranno, intratterranno e chiuderanno la giornata nelle sue varie fasi. L’evento è organizzato da Roberto De Spirito in collaborazione con i F.lli De Bottis.”

“Il nostro -spiega l’ideatore dell’evento Roberto De Spirito- è un lavoro che non sempre ci permette di allontanarci dalla campagna, un lavoro per il quale è davvero difficile avere un minimo di tempo libero per un meritato svago, ed è per questo che nasce l’evento “Farmer Night Sud”: nasce con l’idea di creare un’occasione di divertimento, convivialità e spensieratezza per noi agricoltori, tutto rigorosamente a tema agricolo. Sì, perché per noi la campagna non è solo lavoro ma è anche il nostro divertimento, non potrebbe essere diversamente dato che, nonostante grandi fatiche e sacrifici, non possiamo farne a meno. Ed è proprio per questo che in questa nostra giornata di divertimento e svago vogliamo coinvolgere anche chi non è un professionista nel nostro settore, perché noi vogliamo far capire anche a chi è completamente “estraneo” al nostro mondo, che il nostro lavoro non è solo sudore e fatica, ma è “guidato”, oltre che dalla passione, anche da tanto divertimento e, soprattutto, dal divertirsi con poco, dal divertirsi genuinamente, con semplicità e senza particolari sfarzi. E’ perciò che l’evento è aperto non solo a noi contadini e contadine ma anche ai non professionisti della campagna. Noi vogliamo rompere quell’odioso e infondato prototipo del “contadino asociale nella sua noiosa campagna”!!! Inoltre, siamo speranzosi di passare la giornata non solo con tutti i nostri colleghi della Campania ma anche assieme ai nostri colleghi di Lazio, Puglia, Molise e Basilicata!!! Non vediamo l’ora di divertirci tutti insieme!!! E questo sarà solo il primo di una lunga serie di eventi a tema!!! Vi aspettiamo numerosi!!!”