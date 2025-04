Fammi ricordare… Paolo Irene concede il bis

E lo fa, dopo il successo del 5 marzo scorso, https://giornalemio.it/eventi/paolo-irene-allesordio-con-lo-spettacolo-fammi-ricordare/, con una nuova data – martedì 29 aprile alle 20.30- al cineteatro Guerrieri di Matera. Lo spettacolo ” Fammi ricordare, il teatro canzone di Paolo Irene” è un bel raccontare e raccontarsi sul palco, con gli amici che ne stanno condividendo il percorso e con la regia di Massimo Lanzetta. Ognuno di loro ha una storia, un suono per il pentagramma e ”si apra il sipari” di Paolo. Eccoli : Aris Volpe alla batteria, Agostino Coretti al piano, Gianpaolo Matera alla tromba, Giuseppe Mattia Larato alla fisarmonica, Ruggiero Ciardo al basso e con l’apporto dei tecnici Angelo Cannarile (suoni) e Carlo Iuorno( Luci). Per informazioni e prevendite, come da locandina, rivolgersi al cineteatroGuerrieri 0835/334116 prenotazione on line www.webtic.it