Fabi a Bari in concerto al Teatro Team

Capelli, Lasciarsi un giorno a Roma, Vento d’estate, E non è , Costruire,Ecco, una somma di piccole cose, Io sono l’ altro e altri brani di successo saranno in cima alle richieste, immaginiamo, dei fans che il 5 novembre prossimo saranno al Teatro Team di Bari per assistere al concerto di Nicolò Fabi. L’evento è una delle tante tappe del tour ‘’ Libertà negli occhi’’ che non mancherà di far apprezzare interpretazioni di ieri e di oggi.

NICCOLÒ FABI

Il 5 Novembre al Teatro Team di Bari

con il suo tour

“LIBERTÀ NEGLI OCCHI”

La scaletta, pensata con cura, guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore: intimo e collettivo al tempo stesso, in cui le parole si intrecceranno alla musica per creare un’atmosfera immersiva e sospesa. Sarà un tour che celebra la bellezza dell’ascolto, la potenza della parola e il valore della condivisione artistica. Un invito a rallentare, a guardarsi dentro e, soprattutto, a lasciarsi attraversare dalla musica. Sul palco, insieme a Niccolò Fabi, ci saranno gli artisti che hanno condiviso insieme a lui il percorso creativo del nuovo album e che sono da sempre parte integrante del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia. A loro si uniscono i giovani Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’album nella baita di montagna in Val di Sole e che il cantautore ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini.

Questi tutti gli appuntamenti di “Libertà negli occhi Tour”:

04 ottobre – Auditorium 10 settembre 1943 – ISERNIA | DATA ZERO

09 ottobre – Teatro Alighieri – RAVENNA

11 e 12 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO

13 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

15 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

17 ottobre – Teatro Splendor – AOSTA (Nuova data)

19 ottobre – Auditorium Santa Chiara – TRENTO

20 ottobre – Gran Teatro Geox – PADOVA

25 ottobre – Teatro Lyrick – ASSISI (PG)

26 ottobre – Teatro Massimo – PESCARA

04 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI

05 novembre – Teatro Team – BARI

07 novembre – Teatro Metropolitan – CATANIA

08 novembre – Teatro Golden – PALERMO

11 novembre – Teatro Nuovo Giovanni da Udine – UDINE

12 novembre – Teatro Regio – PARMA

14 novembre – Palazzo dei Congressi – LUGANO (CH)

16 novembre – Teatro Goldoni – LIVORNO

17 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE

19 e 20 novembre – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – ROMA

I biglietti per le date del tour sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Per tutte le info: https://magellanoconcerti.it/tour/171/niccolo-fabi-liberta-negli-occhi-tour-2025



“Libertà negli occhi”, decimo album di inediti di Niccolò Fabi, è il risultato di una vera e propria residenza artistica in una baita di montagna. Un modo antico, ma abbastanza inusuale di questi tempi, di pensare alla creazione di un disco.

L’album, disponibile in versione CD, Vinile e su tutte le piattaforme streaming (https://niccolofabi.lnk.to/libertanegliocchidigitalPR) si apre con Alba, 3 minuti e 51 secondi di sperimentazione musicale, un mix di post rock, musica ambient ed elettronica accompagnata da un solo verso “io sto, nella pausa che c’è, tra capire e cambiare”. È con questo pezzo che Niccolò Fabi ci introduce al viaggio sonoro di “Libertà negli occhi”. Si prosegue con “L’amore Capita”, un brano in pieno stile Niccolò Fabi che parte con un arrangiamento essenziale, prosegue in un continuo crescendo che fa da cornice al racconto di un amore maturo, per poi chiudersi con una lunga coda strumentale, da anni peculiarità degli arrangiamenti del cantautore. D’amore si parla anche in Casa di Gemma e in Al cuore gentile, libera parafrasi della poesia stilnovistica di Guido Guinizelli. Con Acqua che scorre, si celebra la natura e l’essenzialità della bellezza delle piccole cose; Custodi del fuoco è una riflessione sull’identità culturale, sul tempo che cambia e sulla difficoltà di evolversi sentendosi sempre a proprio agio nel mondo. Nessuna battaglia è un invito a disarmarsi, ad un’accettazione del momento presente e ad una ricerca di trasformazione interiore piuttosto che ad una battaglia contro la malattia stessa; Chi mi conosce meglio di te, scritta insieme a Roberto Angelini, è un omaggio alla scrittura, all’esperienza dello scrivere canzoni e Libertà negli occhi celebra una libertà pura e naturale legata agli anni della giovinezza, rievocando momenti semplici e intensi.

Questa la tracklist di “Libertà negli occhi”: Alba, L’amore capita, Acqua che scorre, Nessuna battaglia, Casa di gemma, Chi mi conosce meglio di te, Custodi del fuoco, Libertà negli occhi e Al cuore gentile.

Oltre al video di “Libertà negli occhi” (breve racconto per immagini del concerto immerso nella natura che il cantautore ha realizzato in Val di Sole il 13 giugno in un luogo sospeso tra cielo e terra e immerso nella magia delle montagne trentine), sono disponibili anche la live session de “L’amore Capita”, il videoclip di Acqua che scorre (girato sul Lago dei Caprioli con la performance della pattinatrice Adele Antonelli e la regia di Niccolò Fabi), e la video session notturna di incisione del brano “Al cuore gentile”.