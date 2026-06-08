Evento di beneficenza dell’Inner Wheel Matera per donne e bambini di Gaza

Il cuore di Matera per aiutare le vittime, donne e bambini, di una guerra oggi volutamente dimenticata- quella subita dal popolo palestinese di Gaza. Un conflitto-genocidio messo da parte, per nascondere le tanta violenze e sofferenze subite da quel popolo. Sofferenze che continuano, con la carenza di viveri, medicinali, assistenza di vario tipo. L’Inner Wheel Matera, come ci informa la socia Elettra Montemurro, ha organizzato per il 18 giugno un evento per raccogliere fondi per contribuire a contenere quella emergenza umanitaria. Il ricavato, di quella serata, sarà destinato al Patriarcato di Gerusalemme tramite la Curia Arcivescovile di Matera.



L’INIZIATIVA DI BENEFICENZA

*l’Inner Wheel club di Matera*, di cui mi onoro di far parte, scrive Elettra Montemurro, ha organizzato per il giorno *18 giugno alle ore 19:00* presso la Corte dell’ex Ospedale di San Rocco, un

*evento di beneficenza* con il patrocinio della Curia Arcivescovile, finalizzato alla raccolta di Fondi destinati al sostegno delle donne e dei bambini di Gaza, vittime di una grave emergenza umanitaria. L’ evento vedrà come protagonisti la *Polifonica “Rosa Ponselle”*, con il soprano *Maria Grazia Carrieri*, diretti dal *M° Giuseppe Ciaramella* e la compagnia teatrale *Talia Teatro* diretta dal maestro *Antonio Montemurro*.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto tramite la Curia Arcivescovile al Patriarcato di Gerusalemme impegnato nell’assistenza umanitaria e nel sostegno alle popolazioni colpite dal conflitto.

Sarei contenta della vostra partecipazione e del vostro sostegno attraverso un contributo volontario rivolgendovi alla sottoscritta.

Vi ringrazio per quanto potrete fare.